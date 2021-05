Conservadores garantem a reeleição com vitória folgada nas regionais de Madri

Com 90% dos votos apurados, a candidata do Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, deverá se manter à frente do governo de Madri – o partido socialista, do premiê Sánchez, tem o pior resultado da história.

Com quase 100% dos votos já apurados, os conservadores do Partido Popular (PP) garantiram, com folga, a vitória nas eleições regionais de Madri nesta terça-feira (4).

A candidata do Partido Popular (PP) e atual presidente da Comunidade Autônoma – equivalente a governadora –, Isabel Díaz Ayuso, deverá se manter no cargo que ocupa desde 2019.

A região, que tem histórico em eleger partidos conservadores, garantiu 65 assentos no parlamento madrilenho para o PP – a maioria absoluta é formada com 69.

Isabel Diaz Ayuso na sede do Partido Popular (direita) em Madri em 4 de maio de 2021 — Foto: Susana Vera/Reuters

Os conservadores conseguiram, sozinhos, mais cadeiras que toda a bancada dos partidos de esquerda – e dependem apenas da abstenção dos de extrema-direita Vox para manter o poder.

O Partido Socialista Obrero Español (PSOE), partido do premiê Pedro Sánchez, teve seu pior resultado da história e garantiu apenas 24 assentos na Assembleia de Madri.

Veja como ficou a distribuição dos assentos em Madri:

PP – 65

Más Madrid (esq.) – 24

PSOE – 24

VOX – 13

Unidas Podemos (esq.) – 10

Ciudadanos (dir.)– 0

Total: 136

Saída de Iglesias

O candidato à presidência regional e líder do partido Unidas Podemos, Pablo Iglesias, disse após a divulgação dos resultados que deixará o cargo.

“Deixo todos meus cargos”, disse em entrevista coletiva. “quando a gente deixa de ser útil, tem que saber se retirar.”

Iglesias formou parte do governo de Pedro Sánchez como vice-presidente de governo e deixou a posição, no início do ano, para concorrer às regionais.

Região conservadora

A Comunidade de Madri é a mais rica das 17 Comunidades Autônomas da Espanha, algo parecido com a divisão de estados no Brasil.

Com histórico conservador, a região onde fica localizada a capital espanhola – que tem o mesmo nome – é chefiada por governos de direita há 26 anos.

Centenas de apoiadores se reuniram em frente à sede do PP no centro de Madri para comemorar o resultado das urnas.

Sapateiro atende cliente em Madri no dia 28 de janeiro — Foto: Bernat Armangue/AP

Campanha contra lockdowns

Ayuso foi uma das caras do PP contra a imposição de lockdowns para combater o avanço da pandemia de Covid-19 na Espanha.

O país, que concentra 3,5 milhões dos casos e 78,3 mil mortes mundiais, já chegou a ser apontado como epicentro da pandemia no mundo e enfrentou duras restrições para diminuir a taxa de infecção.

Contrariando as diretrizes nacionais, impostas pelo socialista Sánchez, Ayuso manteve comércio, bares e restaurantes abertos mesmo com a alta nos casos.

Centros de pesquisa apontam que o apoio ao PP veio justamente de empresários e trabalhadores do setor de alimentação e comércio que concordaram em se manter abertos durante a 1ª onda da Covid.