Consórcio Conectar negocia a compra de 30 milhões de doses da vacina Sputnik V

O Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras (Conectar) está negociando a compra de 30 milhões de vacinas Sputnik V com o Fundo Soberano Russo (RDIF). O anúncio foi realizado nesta segunda-feira, 19, após uma reunião entre os prefeitos do consórcio e um representante do Ministério da Saúde para discutir a compra de imunizantes e insumos no combate à covid-19 nos municípios brasileiros.

O prefeito de Belém e vice-presidente do Conectar, Edmilson Rodrigues, participou do encontro virtual ao lado de outros prefeitos e prefeitas que integram o consórcio. O objetivo do diálogo com o Ministério da Saúde é garantir apoio para a compra e distribuição das vacinas, além de garantir que o Conectar consiga atuar dentro dos parâmetros do Plano Nacional de Imunização (PNI).

Durante a reunião, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou que a compra de vacinas pelo consórcio é muito bem-vinda e que o governo federal deve apoiar a distribuição das vacinas adquiridas pelo Conectar. Além disso, ele acredita que os municípios não devem deixar de receber novas remessas de vacinas do governo federal ao fazer essa aquisição, mesmo que o PNI ainda esteja discutindo esse aspecto.

Com isso to consórcio deve avançar no diálogo com o Fundo Soberano Russo para a compra de vacinas. Nos próximos dias, o fundo deve encaminhar ao consórcio o cronograma exato de produção da vacina Sputnik V e a partir daí serão discutidos os detalhes do contrato de compra do imunizante. A expectativa do consórcio é que a compra seja consolidada ainda este mês.

Por: Juliana Brito

Fonte: Agência Belém