Construção Civil contrata 12.154 trabalhadores o Pará em 12 meses

O setor da Construção no Estado do Pará apresenta crescimento de empregos formais. Nos sete primeiros meses deste ano 2021 (Janeiro-Julho) e também nos últimos 12 meses, os resultados positivos obtidos pelo Pará são os maiores na Região Norte. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 28, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará – Dieese.



As informações do Dieese/PA se baseiam em dados oficiais do Ministério da Economia segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, segundo as quais, em Julho/2021, o Pará apresenta saldo positivo na geração de empregos formais. Foram feitas, no mês analisado em todo o Pará, no Setor, 6.914 admissões contra 4.708 desligamentos, com a geração de 2.206 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Julho/2020), o Setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que o resultado foi bem maior que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade em todo o Estado, 6.746 admissões, contra 3.363 desligamentos com a geração de 3.383 postos de trabalhos, afirma Everson Costa, coordenador de pesquisas do órgão.



Ainda de acordo com as analises do Dieese/PA, em Julho/2021, no Setor da Construção, a maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 2.206 postos de trabalhos, seguido do Amazonas, com a geração de 678 postos de trabalhos; Amapá, 329; Rondônia, 167 e do Acre, com a geração de 165 postos de trabalhos. Na outra ponta, o destaque negativo ficou por conta do Estado de Roraima, com perda de 124 postos de trabalhos, seguido do Tocantins, com a perda de 69 postos de trabalhos.



Também em Julho/2021, foram feitas no Setor da Construção em toda a Região Norte, 12.051 admissões contra 8.699 desligamentos, com a geração de 3.352 postos de trabalhos formais.

SETE MESES

A Construção no Pará apresentou saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados nos últimos sete meses. Foram feitas no período analisado (Janeiro-Julho/2021), no setor em todo o Pará, 41.916 admissões, contra 32.012 desligamentos, gerando um saldo positivo de 9.904 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Julho/2020), o Setor apresentou crescimento de empregos formais, só que bem menor que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade no Setor em todo o Pará, 30.457 admissões, contra 27.694 desligamentos gerando um saldo positivo de 2.763 postos de trabalhos.



As analises do Dieese/PA mostram ainda que nos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2021), no Setor da Construção, a maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 9.904 postos de trabalhos, seguido do Amazonas com a geração de 2.362 postos de trabalhos; Tocantins, 1.409; Rondônia, 932, e do Acre, com a geração de 837 postos de trabalhos. Também no mesmo período analisado (Janeiro-Julho/2021), o Estado de Roraima foi quem apresentou a maior queda de empregos formais, com a perda de 196 postos de trabalhos, seguido do Amapá com a perda de 12 postos de trabalhos.



Ainda de acordo com as analises do Dieese/PA, nos sete primeiros meses deste ano (Jan-Jul/2021) foram feitas no setor da Construção em toda a Região Norte, 72.038 admissões contra 56.832 desligamentos, com a geração de 15.206 postos de trabalhos.

EM 12 MESES

Ao longo dos últimos 12 meses (Agosto/2020-Jul/2021) em todo o Pará, no comparativo entre admitidos e desligados, houve saldo positivo na geração de empregos formais. Foram feitas no período analisado, no setor em todo o Estado, 69.632 admissões, contra 57.478 desligamentos, com a geração de 12.154 postos de trabalhos.



Em 12 meses (Agosto/2020-Julho/2021), no Setor da Construção, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 12.154 postos de trabalhos, seguido do Amazonas, com a geração de 3.780 postos de trabalhos; Tocantins, 2.670; Roraima, 1.323; Acre, 582; Rondônia, 202 e do Estado do Amapá, com a geração de 176 postos de trabalhos.

Em toda a região Norte foram feitas no setor da Construção 121.602 admissões contra 100.175 desligamentos, com a geração de 20.887 postos de trabalhos.