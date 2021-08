Construção gera 7.685 novos empregos no Pará no primeiro semestre

Apesar dos reflexos negativos da Pandemia, o Setor da Construção no Estado do Pará apresenta crescimento na geração de empregos formais. Nos balanços do primeiro semestre deste ano 2021 (Janeiro-Junho) e também nos últimos 12 meses, os resultados positivos obtidos pelo Pará são os maiores na Região Norte, a exemplo do que tem ocorrido com outros setores do trabalho formal, informou na manhã desta quinta-feira o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.



O órgão fez o estudo com base em informações oficiais do Ministério da Economia segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, que leva em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, excluindo as ocupações informais. Com isso, não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (Pnad). Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da Pnad são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.



Desta forma, o Setor da Construção no Estado do Pará, no mês de Junho/2021, mostra saldo positivo na geração de empregos formais. Foram feitas no mês analisado em todo o Pará no Setor, 7.713 admissões contra 4.227 demissões com a geração de 3.486 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Junho/2020), o Setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que o resultado foi menor que o verificado este ano. Foram feitas, naquela oportunidade, em todo o Pará, 5.339 admissões, contra 2.859 desligamentos, com a perda de 2.480 postos de trabalhos.



Ainda no mês de Junho/2021, na Construção, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 3.486 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 848 postos de trabalhos; Tocantins, 386 postos de trabalhos; Rondônia, 342 postos e do Acre, com a geração de 223 postos de trabalhos.



Também no mês de Junho/2021, foram feitas no Setor da Construção em toda a Região Norte, 12.762 admissões contra 7.454 demissões, com a geração de 5.308 postos de trabalhos formais.

NO SEMESTRE

O Estudo do Dieese/PA mostra ainda que no primeiro semestre deste ano (Janeiro-Junho/2021), no balanço sobre a flutuação dos postos de trabalhos na Construção no Pará, o Setor apresentou saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no período analisado, 34.931 admissões, contra 27.246 demissões, gerando um saldo positivo de 7.685 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Junho/2020), a situação no Setor foi inversa, pois houve perda de empregos formais, já que foram feitas naquela oportunidade em todo o Pará, 23.711 admissões contra 24.331 desligamentos, com a perda de 620 postos de trabalhos.



As analises mostram ainda que no primeiro semestre deste ano, na Construção, a maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, com destaque para o Pará, com a geração de 7.685 postos de trabalhos, seguido do Amazonas, com a 1.737 postos de trabalhos; Tocantins, 1.468; Rondônia, 780, e do Acre, com a geração de 660 postos de trabalhos. Também no mesmo período analisado (Janeiro-Junho/2021), o Estado do Amapá foi quem apresentou a maior queda de empregos formais, com a perda de 361 postos de trabalhos, seguido do Estado de Roraima, com a perda de 64 postos de trabalhos.



No primeiro semestre deste ano (Janeiro-Junho/2021), foram feitas na Construção em toda a Região Norte, 59.855 admissões contra 47.950 demissões, com a geração de 11.905 postos de trabalhos.

EM 12 MESES

De acordo com o balanço do Dieese/PA, nos últimos 12 meses (Julho/2020-Junho/2021), em todo o Pará, no comparativo entre admitidos e desligados, houve saldo positivo na geração de empregos formais. Foram feitas, no período analisado, na Construção em todo o Estado, 69.392 admissões, contra 56.062 demissões, com a geração de 13.330 postos de trabalhos.



No mesmo período, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, na Construção, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 13.330 postos de trabalhos, seguido do Amazonas, com 3.824 postos de trabalhos; Tocantins, 3.671; Roraima, 1.422; Acre, 603 postos de trabalhos e de Rondônia, com a geração de 292 postos de trabalhos.



Ainda conforme as analises do Dieese/PA, nos últimos 12 meses (Julho/2020-Junho/2021), foram feitas, no Setor da Construção, em toda a Região Norte, 121.264 admissões contra 98.059 desligamentos, com a geração de 23.205 postos de trabalhos.

Foto: Agência Pará