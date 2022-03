Construção já gerou mais de 12 mil novos empregos nos últimos 12 meses no Pará

O setor da Construção já gerou cerca de 12 mil empregos ao longo dos últimos 12 meses, apesar de ter começado este ano de 2022 com perdas de postos de trabalho no Estado do Pará. A análise é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que divulgou os dados relativos ao mês de janeiro do comparativo entre trabalhadores contratados e demitidos.

A criação de novos empregos o Pará é o maior resultado entre os demais Estados da Região Norte.

O Dieese/PA se baseou em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, divulgados mensamente, e que levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, excluindo as ocupações informais.

Com isso, esses dadis não são comparáveis com os números do desemprego divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD). Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da Pnad são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.



QUEDA EM JANEIRO/2022



No mês de Janeiro/2022, segundo o órgão de pesquisas, no comparativo entre admitidos e desligados, houve perda de postos de trabalhos formais. Foram feitas no período analisado em todo o Pará no Setor da Construção, 4.527 admissões contra 6.011 desligamentos, gerando um saldo negativo de 1.484 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro/2021), a situação foi inversa, pois o setor apresentou crescimento de empregos formais. Foram feitas naquela oportunidade (Janeiro/2021), 4.754 admissões, contra 4.583 desligamentos, gerando um saldo positivo de 171 postos de trabalhos.



Ainda de acordo com as analises do Dieese/PA, em Janeiro/2022, no Setor da Construção, a maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Tocantins, com a geração de 178 postos de trabalhos, seguido de Roraima, com a geração de 131 postos de trabalhos e o Estado de Roraima, com a geração de 246 postos de trabalhos. Também no mês de Janeiro/2021, o destaque negativo na queda de empregos formais no setor ficou por conta do Estado do Amapá, com a perda de 205 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas com a perda de 141 postos de trabalhos e do Estado do Pará, com a perda de 61 postos de trabalhos.



Também de acordo com as analises do Dieese/PA, no mês de Janeiro/2021, foram feitas no Setor de Construção em toda a Região Norte, 7.504 admissões contra 7.578 desligamentos, gerando um saldo negativo de 74 postos de trabalhos formais.



DOZE MESES



De acordo com o Dieese/PA, nos últimos 12 meses (Fevereiro/2020-Janeiro/2021), no Estado do Pará, houve crescimento na geração de empregos formais. Foram feitas no período analisado, no Setor da Construção em todo o Pará, 57.384 admissões, contra 52.111 demissões, com a geração de 5.273 postos de trabalhos.



As análises mostram ainda que nos últimos 12 meses, no Setor da Construção, a maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 5.273 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a geração de 3.676 postos de trabalhos e do Estado de Roraima, com a geração de 1.545 postos de trabalhos.

Na outra ponta, o destaque negativo na queda de empregos formais no Setor ficou por conta do Estado de Rondônia, com a perda de 924 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amapá, com a perda de 190 postos de trabalhos.



Também nos últimos 12 meses (Fevereiro/2020-Janeiro/2021), foram feitas no Setor da Construção em toda a Região Norte, 103.616 admissões contra 93.670 desligamentos, gerando um saldo positivo de 9.946 postos de trabalhos.



Em função das dificuldades conjunturais/Pandemia, a tendência é de maiores dificuldades nas Atividades do Setor, consequentemente também na geração de empregos, prevê o economista Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/Pa.



Imagens: Divulgação