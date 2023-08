Cônsul da Colômbia reconhece esforço do Pará no atendimento a migrantes e refugiados

A Secretaria de Estado de Justiça (Seju) recebeu, na tarde de segunda-feira (21), a visita do cônsul geral da Colômbia em Manaus (AM), Luis Eduardo Garcia Rojas, que se reuniu com o secretário adjunto, Raimundo Feliz; o titular da Coordenadoria de Monitoramento de Direitos Violados (CMDV) da Seju, Felipe Rosa, e a técnica Eliane Andrade. O objetivo do encontro foi estreitar parcerias entre a Seju e o Consulado, no sentido do atendimento aos colombianos que buscam a Secretaria a fim de regularizar sua situação no Brasil e, também, para o combate do tráfico de pessoas, pois, muitas vezes, elas saem da Colômbia com promessas falsas de emprego no Pará e no Brasil.

O cônsul fez questão de agradecer aos servidores da Seju por todo apoio prestado recentemente, no caso de um colombiano traficado, que passou por Belém e já está em segurança, segundo a sua família. Como se trata de uma situação sigilosa, acompanhada pelas polícias civil e federal, mais detalhes não podem ser divulgados. Garcia Rojas também parabenizou à Secretaria pelo trabalho rápido de resposta aos organismos internacionais que solicitam algum tipo de ajuda. “Realmente, fico impressionado com a forma como vocês sempre estão dispostos a ajudar. Isso não é comum em muitos Estados do Brasil”, disse ele.

A técnica Eliane Andrade explicou a ele que a Seju tem um papel fundamental ao auxiliar os migrantes e refugiados que chegam ao Brasil em busca de regularizar a sua situação, já que o sistema é complexo e funciona apenas na língua portuguesa. “Normalmente, eles têm muita dificuldade, por causa do idioma e por se tratar de um sistema bastante complexo, então, nós fazemos essa assessoria”, pontuou.

O secretário adjunto da Seju, Raimundo Feliz, colocou a Secretaria à disposição do consulado colombiano a fim de que a atenção aos migrantes daquele país seja cada vez maior. “Ficamos muito felizes em recebê-lo aqui e estamos prontos para trabalhar em conjunto sempre que se fizer necessário”, frisou.

O coordenador da CMDV, Felipe Rosa, também se comprometeu a acompanhar o cônsul da Colômbia em outras agendas com órgãos do Governo do Pará, e em Brasília, com a esfera federal, além de propor uma parceria para o trabalho que deverá ocorrer em setembro, em Belém, quando a unidade móvel do Consulado da Colômbia realizará atendimento a cidadãos colombianos. “Estaremos junto com a nossa equipe da CMDV para prestar o melhor atendimento aos migrantes colombianos não só nesta ação mas no trabalho como um todo, da mesma forma que já viemos realizando”, observou.

A Seju, atualmente, é a Secretaria responsável pela política estadual voltada para migrantes, refugiados e combate ao tráfico de pessoas, em conjunto com outros organismos do Governo do Pará que também atuam nessas questões.

Fonte: Agência Pará/Foto: NCS/Seju