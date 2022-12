Consumidor de Belém espera ver na bomba o valor reduzido nos combusíveis já a partir de amanhã

A Petrobras anunciou nesta tarde de terça-feira, 06, novas reduções nos preços médios dos combustíveis (gasolina e diesel) comercializados na refinaria. Segundo a empresa, no caso da gasolina, a redução autorizada no preço médio do produto foi de 6,10% (a oitava alteração ocorrida este ano e a quinta com anúncio de queda); já no caso do óleo diesel, a queda autorizada foi de 8,20% (também a oitava alteração ocorrida este ano e a quarta com anúncio de queda). Estas novas reduções nos preços dos combustíveis entram em vigor no Pará e em todo o Brasil a partir de amanhã, quarta-feira, 07. Resta saber se o consumidor paraense sentirá essas reduções no preço ao abastecer.

Segundo as análises do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, esta nova redução de 6,10% no preço da gasolina anunciada pela Petrobras, foi a oitava alteração oficial promovida pela petroleira no preço do produto ocorrida este ano de 2022 (Janeiro-Dezembro). A primeira alteração no preço do produto foi anunciada no dia 11/01/2022, com aumento de 4,85%; a segunda ocorreu no dia 10/03/2022, com aumento de 18,8%; a terceira foi anunciada no dia 17/06/2022, com aumento de 5,18%; a quarta foi anunciada no dia 19/07/2022, com queda de 4,93%; a quinta foi anunciada no dia 29/07/2022, com queda de 3,88%; a sexta foi anunciada no dia 15/08/2022, com queda de 4,85%; a sétima foi anunciada no dia 01/09/2022, com queda de 7,08% e a oitava foi anunciada no dia de hoje (06/12/2022), novamente com queda de 6,10%.

O balanço efetuado pelo Dieese/PA, com base nos dados da Agência Nacional de Petróleo – ANP mostra que, em média, o preço do litro da gasolina foi comercializado em postos de combustíveis de Belém, na semana passada (27/11 a 03/12/2022), ao custo de R$ 4,78, com o menor preço a R$ 4,53 e o maior a R$ 5,09.

ÓLEO DIESEL

As análises do Dieese/PA mostram também que esta nova queda de 8,20% anunciada pela Petrobras no dia de hoje (06/12/2022), no preço do óleo diesel na refinaria, foi a oitava alteração oficial promovida este ano (Janeiro-Dezembro) e também foi o quarto anuncio com recuo de preço. A primeira alteração no preço do Diesel foi anunciada no dia 11/01/2022, com aumento de 8,08%; a segunda ocorreu no dia 10/03/2022, com aumento de 24,90%; a terceira ocorreu no dia 09/05/2022, com aumento de 8,87%; a quarta foi anunciada no dia 17/06/2022, com aumento de 14,26%; a quinta foi anunciada no dia 04/08/2022, com queda de 3,57%; a sexta foi anunciada no dia 11/08/2022, com queda de 4,07%; a sétima foi anunciada no dia 19/09/2022, com queda de 5,80% e a oitava foi anunciada no dia de hoje (06/12/2022), com queda de 8,20%.

O balanço efetuado pelo Dieese/PA, com base nos dados da Agência Nacional de Petróleo – ANP mostra que, em média, o preço do litro do óleo diesel (S10) foi comercializado em postos de combustíveis de Belém, na semana passada (27/11 a 03/12/2022), ao custo de R$ 7,00, com o menor preço a R$ 6,49 e o maior a R$ 7,79.

Imagem: Reprodução