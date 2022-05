Consumidor garante almoço econômico para o Dia das Mães na “Feira do Pescado”

A autônoma Lucicleia Borges, moradora do bairro da Pedreira, já garantiu o almoço deste domingo (8), quando será comemorado o Dia das Mães. A exemplo de outros consumidores, ela visitou a Aldeia Cabana neste sábado (7) para comprar os itens para o almoço na Feira do Pescado, que estará funcionando até às 14h com oferta de produtos a preços mais em conta do que o praticado no mercado.

A programação é uma parceria do Governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca ( Sedap) com a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Economia ( Secon) e o fornecedor Kennedy Mariscos e Pescados.

Entre os pescados mais procurados estão os filés de pescada amarela, dourada e filhote, além do camarão. A consumidora comprou a pescada amarela e disse que vai fazer o peixe na chapa para o tradicional almoço do segundo domingo de maio. “O filé de peixe está com bom preço, compensa comprar aqui. Moro na Lomas proximo à João Paulo e compensou vir aqui”, ressaltou a consumidora.

O coordenador da Feira, Cirilo Garcia, que é técnico da Diretoria de Pesca da Sedap, disse que até nove da manhã, mais de 200 consumidores já haviam passado pela feira. ” É a primeira vez que realizamos essa ação na véspera do Dia das Mães e está sendo muito bem aceita pelo consumidor “, destacou. A expectativa , segundo ele, é que a Sedap realize outras ações semelhantes. ” Após a pandemia, estamos gradativamente retomado nossas ações presenciais”, observou.

Com relação aos preços praticados, ele explicou que o levantamento feito pela Sedap e que foi cruzado com os preços de mercado, mostrou uma valor médio 30% mais em barato. “Isso agrada ao consumidor que vem aqui, além da qualidade do produto que é muito boa”, ressaltou.

Preços, qualidade e praticidade foram os itens que chamaram a atenção do consumidor Toni Galvão, analista de sistema e morador da Passagem Santo Antônio, próximo à Marquês de Herval. O consumidor informou que vai comer o produto não só neste domingo, como ao longo da semana.

“Eu achei interessante fazer a feira na véspera do Dia das Mães; comparei com os preços dos supermercados e aqui achei mais em conta. Soube que ia ter essa programação e resolvi aproveitar a oportunidade”, relatou o consumidor.

Serviço: A Feira do Pescado – edição Dia das Mães funcionará até às 14h deste sábado (07) na Aldeia Cabana, na avenida Pedro Miranda, bairro da Pedreira, em Belém.

Texto: Rose Barbosa/ Ascom Sedap

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação