Consumidores dos serviços da equatorial podem se cadastrar no programa Tarifa Social de Energia Elétrica

Por meio do projeto E+ Comunidade da Equatorial Pará, clientes do serviço poderão se cadastrar no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica para ser contempladas com até 65% de desconto na fatura de energia elétrica.

Os consumidores também vão poder negociar débitos e trocar até cinco lâmpadas antigas por modelos econômicos de LED. As ações estarão acontecendo em Marituba, Santa Izabel, Cametá, e Itaituba. O cadastro beneficia as famílias consideradas de baixa renda e concede descontos de 10% a 65% na conta de energia.

Segundo um estudo realizado pela Equatorial Pará, com dados cedidos pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, os municípios que serão atendidos possuem 88.827 mil famílias com potencial para descontos na conta de energia.

As informações contidas no estudo foram baseadas de acordo com o número de famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro único), cujo perfil social atende aos critérios para ter o benefício.

Confira os locais em que haverá as ações

Belém – Icoaraci

Local: Núcleo Metropolitano de Icoaraci

Endereço: Avenida Paes De Carvalho – Ponta Grossa (Icoaraci) – Belém

Horário: 8h às 12h

Período: 06 de maio

Marituba

Local: Escola EMEF João Milton Dantas

Endereço: Rua Do Fio – Bairro Novo Horizonte – Marituba

Horário: 8h30 às 12h e 14h às 17h

Período: 02 a 06 de maio

Santa Izabel

Local: Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social

Endereço: Rua José Amâncio – Bairro Centro – Santa Izabel do Pará

Horário: 8h30 às 12h e 14h às 17h

Período: 03 a 06 de maio

Cametá – Bairro do Roma

Local: Barracão da Comunidade Católica do Roma

Endereço: Rua São João Paulo ll

Horário: 8h30 às 12h e 14h30 às 17h30

Período: 03 a 05 de maio

Cametá – Bairro do Seringal

Local: Beira do Campo do Bairro

Endereço: Rua Manoel Veiga com a Rua Bom Jesus

Período: 05 de maio, de 8h30 às 12h e 14h30 às 17h30

06 de maio, de 8h30 às 12h

Itaituba

Local: Barracão do Delegado

Endereço: Rua Universitária, S/N

Horário: 8h30 às 11h30 e 14h30 às 17h

Período: 03 a 05 de maio

Foto: Reprodução / Imprensa Equatorial Pará