Consumidores reclamam de higiene e estrutura do antigo mercado da Pedreira

O mercado municipal da Pedreira é um dos mais tradicionais complexos de Belém. O tempo que marca essa tradição também evidencia o desgaste da estrutura. Na manhã desta terça-feira (18), o local teve um princípio de incêndio: uma caixa de energia pegou fogo, mas o incidente foi controlado, rapidamente, por populares até a chegada dos bombeiros. Esse foi um dos vários problemas estruturais que se espalham por todo o local e em quase todos os setores que compõem o complexo.

Um perfil no Instagram, chamado @lanapedreira_oficial, publicou um vídeo do princípio de incêndio e destacou que havia várias mazelas que estavam sendo alvo de reclamação há algum tempo (sem explicar totalmente quais eram essas mazelas). Entre elas, que o mercado de caranguejo “tá pra cair na cabeça e matar alguém”. Porém, quem frequenta o local sabe que intervenções são necessárias. Os feirantes preferiram não falar por medo de retaliações.

Várias paredes apresentam infiltrações e algumas possuem rachaduras. O piso tem falhas que, se estiver um pouco úmido, pode levar pessoas a escorregar. Há fiações elétricas expostas. Apesar dos contêineres, é difícil controlar o lixo, o que atrai gatos e cães em situação de rua, além de insetos e ratos. Ralos abertos e sem proteção também podem causar acidentes.

Em nota, a Secretaria Municipal de Economia (Secon) informou que “…já acionou o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Belém para avaliar o ocorrido na caixa de energia do Complexo da Pedreira, na manhã desta terça-feira. A Secon informa ainda que, após as avaliações, irá realizar manutenção preventiva do sistema elétrico da feira e reforçar ações emergenciais de manutenção, até que o logradouro possa receber a obra de revitalização planejada”.

