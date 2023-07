Conta banida do Twitter por rastrear jatinho de Musk chega ao Threads

O perfil ‘ElonJet’, conhecido por rastrear o jatinho de Elon Musk no Twitter, chegou ao Threads . Depois de ser banido da nova rede social, a conta que irrita o homem mais rico do mundo está novamente disponível no rival do Twitter.

‘ElonJet’ é um perfil que publicava, em tempo real, a localização do jatinho particular de Musk. Antes mesmo do bilionário comprar o Twitter, ele já criticava a existência do perfil, alegando que as informações poderiam ser prejudiciais à sua segurança. O dono do perfil, Jack Sweeney, alega que apenas compila informações que já são públicas.

Menos de dois meses depois de Musk comprar o Twitter, ele baniu a conta da plataforma . Na ocasião, o Twitter chegou a modificar sua política de informações privadas para garantir o banimento do perfil, passando a proibir “informações de localização ao vivo, incluindo informações compartilhadas diretamente no Twitter ou links para URL(s) de terceiros de rotas de viagem, localização física real ou outras informações de identificação que revelariam a localização de uma pessoa, independentemente de essas informações estarem disponíveis publicamente”.

Depois da polêmica, Sweeney conseguiu voltar ao Twitter, mas agora ele publica as informações dos voos de Musk com 24 horas de atraso, e não mais em tempo real.

No Threads, o perfil posta o rastreamento em tempo real, e já conta com mais de 80 mil seguidores. A conta chegou a ser banida da nova plataforma por algumas horas, mas foi restabelecida.

Sweeney também criou um perfil na nova rede social para rastrear o jatinho de Mark Zuckerberg, dono da Meta. Por enquanto, porém, este segundo perfil ainda não tem publicações.

Fonte: IG/Foto: Imagem: Reprodução/Instagram. Montagem: Dimítria Coutinho/iG