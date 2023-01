Conta de luz: Aneel anuncia bandeira tarifária verde para fevereiro

A conta de luz deve continuar sem cobrança de tarifa em fevereiro, afirmou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A bandeira verde, que significa condições favoráveis para a geração de luz, está ativa desde abril de 2022.

O sistema de cobrança extra para os consumidores é baseado em bandeiras verde, amarela e vermelha, a depender do custo de geração de energia.

Segundo o diretor-geral da empresa, as previsões para o ano “também apontam boas expectativas para os próximos meses.”

Em casos de bandeira amarela, quando as condições estão menos favoráveis para a produção de energia, é adicionado R$ 2,989 por quilowatts/hora consumido. Já para a bandeira vermelha de patamar 1, com condições desfavoráveis, o custo extra é de R$ 6,500 por 100kWh, e a bandeira vermelha com patamar dois tem R$ 9,795 por 100 quillowatts/hora.

As bandeira do Sistema Interligado Nacional (SIN) são divididas entre quatro subsistemas: Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. Atualmente, apenas 212 localidades no país são isoladas do SIN, e representam menos de 1% da carga total de energia.

Recentemente, a Aneel determinou que todas as empresas de distribuição de energia devem oferecer o Pix como uma opção par o pagamento das contas de luz.

