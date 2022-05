Contaminação I

Uma audiência pública convocada pelo Ministério Público Federal irá debater, com a sociedade civil organizada em Santarém, no oeste do Pará, a contaminação por mercúrio nos rios que compõem a bacia do Tapajós. O local, de incomensurável extensão, é alvo constante de operações da Polícia Federal, Ibama e outros órgãos de proteção ambiental que combatem os garimpos irregulares ali instalados.