Contra Colômbia, Brasil deixa carências amostra, mas apresenta também soluções

A seleção brasileira sofreu para vencer a Colômbia, de virada, no Engenhão, com gol da vitória só no último minuto. Foi a atuação menos convincente contra o primeiro adversário que, de fato, exigiu mais dos brasileiros na Copa América.

Após vitórias tranquilas sobre Venezuela (3 a 0) e Peru (4 a 0), o time de Tite encontrou nos Cafeteros, comandados por Reinaldo Rueda, um adversário mais consistente, mais agressivo na abordagem aos lances, e também mais organizado. Capaz de causar dano, mesmo arriscando pouco. E capaz de anular bem os pontos fortes brasileiros.

Carência defensiva

A seleção mais uma vez atuou no 4-2-4, que na fase defensiva se torna um 4-4-2. O grande desafio de Tite nesse esquema é conseguir encontrar uma recomposição defensiva organizada e eficiente por 90 minutos. Basta uma desatenção…

Recentemente na Eurocopa vimos a seleção portuguesa sofrer com Gosens na vitória alemã por 4 a 2, e eis aqui um bom exemplo. O ala germânico apareceu repetidas vezes com liberdade no lado esquerdo, sem que Nelson Semedo recebesse o suporte necessário para contê-lo. Só com uma linha de quatro defensores Fernando Santos não conseguiu conter o ataque alemão, que tinha amplitude e profundidade suficientes para romper a defesa portuguesa, aparecendo sempre em superioridade. A Alemanha atraía por um lado (com o portador da bola) e conseguia superioridade por outro (com Gosens pronto para receber).

Contra a França, na quarta, Fernando Santos corrigiu o problema. Conseguiu ocupar bem a zona central da defesa e formou uma linha de cinco atrás que conseguia cobrir bem os corredores laterais. Mas por que estamos falando de Portugal aqui?

Voltando ao Engenhão, aos nove minutos de jogo, Juan Cuadrado recebeu bola bem aberto na direita, e teve a opção do Overlapping (ultrapassagem sem a bola) de Daniel Muñoz. Com Richarlison chegando atrasado no lance, Alex Sandro não encurtou o espaço de Cuadrado exatamente com receio da ultrapassagem de Muñoz. Cuadrado, então, teve espaço para realizar o cruzamento sem pressão.

Vamos, então, ao outro lado do lance. Enquanto Cuadrado cruzava da direita, a defesa brasileira estava orientada toda para proteger o centro da área. Da canhota, o ponta Luís Díaz apareceu sem companhia, com Éverton Ribeiro distante e sem que Danilo conseguisse cobrir tanto o meio da área quanto o lado esquerdo. Díaz apareceu de surpresa e marcou um golaço em finalização acrobática.

Assim como a seleção portuguesa contra a Alemanha, o Brasil não soube organizar a linha defensiva no 4-4-2 para evitar os ataques a profundidade pelos corredores laterais. Com Richarlison e Éverton atrasados, e os volantes fazendo a cobertura no corredor central, Alex Sandro e Danilo ficaram sem suporte. 1 a 0 para a Colômbia.

Ao contrário da Alemanha, porém, os colombianos não arriscaram muitos ataques no jogo. Weverton terminou a partida com apenas uma intervenção. Após o gol, os Cafeteros se retraíram em busca de manter o resultado. E aí vamos a outro ponto da análise.

A busca pelo desequilíbrio

Ao longo do primeiro tempo, a formatação ofensiva brasileira privilegiou, a todo momento, o jogo no corredor central. Neymar abusou das jogadas individuais pelo meio, e Gabriel Jesus pouco participou do jogo. Éverton Ribeiro, que até tentava dar amplitude na canhota, orientava o corpo para receber a bola e já partir para o meio em busca de opções. Sem Danilo avançar, o Brasil praticamente não teve profundidade no lado direito. E na canhota tampouco, já que as jogadas no setor eram quase sempre levadas por Neymar ao meio. Alex Sandro também participou pouco da fase ofensiva, talvez mais precavido após o cruzamento de Cuadrado que resultou no gol de Díaz.

O panorama só mudou, de fato, na segunda parte. O Brasil, que passou o primeiro tempo praticamente sem criar chances de gol, voltou para a segunda parte com uma modificação decisiva: com a entrada de Firmino, Gabriel Jesus passou a jogar aberto na ponta direita. O time, enfim, ganhou profundidade e conseguiu abrir a defesa colombiana.

A diferença de Gabriel para Éverton atuando pelo flanco do campo pode se resumir na dúvida que o primeiro causa no marcador. Com Éverton, a defesa tende a acreditar que o meia vai centralizar a jogada, cortando da direita para o meio. Assim, orienta o corpo para conter essa jogada. Já com Jesus, tudo é possível: o atacante arrisca mais ultrapassagens e busca mais o fundo do campo, já que é destro e pode buscar cruzamentos com mais facilidade.

Essa dúvida já gera uma instabilidade na defesa. Jesus teve um desempenho muito mais proveitoso no segundo tempo, participando mais do jogo nos momentos ofensivos, e sendo, também, mais decisivo. A seleção brasileira, com Jesus na ponta, se tornou mais imprevisível, e teve mais repertório de jogadas.

Firmino, pelo meio, também ajudou, já que tem mais capacidade criativa. Com um belo toque de calcanhar, entre as pernas do zagueiro, deixou Neymar na cara do gol. O camisa 10 tirou do goleiro, mas acabou acertando a trave.

A entrada de Renan Lodi na canhota também ajudou a abrir a defesa colombiana, com ataques a profundidade também na canhota. Neymar teve mais opções de passe. De Renan Lodi surgiu o cruzamento do primeiro gol, com Firmino aparecendo em zona de finalização para concluir de cabeça.

Com a Colômbia acuada, Danilo também se soltou mais no segundo tempo e, através de um chute desviado do lateral, surgiu o escanteio que resultou no gol de Casemiro, com assistência de Neymar. No segundo tempo, a seleção brasileira fez por merecer a vitória.

Com a simultaneidade da disputa da Eurocopa, campeonato acompanhado por muitos no Brasil e com nível técnico superior ao da Copa América, surgem diversas dúvidas com relação à seleção brasileira. E se fosse a Alemanha, e não a Colômbia? E se fosse a França, ao invés da Venezuela? E se voltássemos a encarar a Bélgica? Os números de Tite no comando da seleção são fora de série mesmo no cenário sul-americano. Não faz muito tempo que a seleção sofria para vencer jogos de Eliminatórias, ou era eliminada da Copa América por rivais menos imponentes… Ainda assim, a seleção mostra que precisa de ajustes. O que faz parte do processo de preparação para uma Copa do Mundo. Mas o tempo é, cada vez mais, escasso.

