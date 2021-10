Contra o Papão, Castanhal tem o fator casa como ponto forte para avançar na Copa Verde

Na temporada, Japiim soma 15 jogos e apenas duas derrotas atuando no Modelão; após 1 a 1 no jogo de ida, equipes decidem vaga para a semifinal no dia 10 de novembro

Castanhal e Paysandu vão decidir uma vaga na semifinal da Copa Verde no dia 10 de novembro, no Estádio Modelão. Jogando em casa nesta temporada, o Japiim soma 15 partidas e apenas duas derrotas, um fator que pode ser determinando contra os bicolores.

As únicas vezes que o time alvinegro perdeu em 2021 como mandante, foi para o Volta Redonda, na Copa do Brasil, e para o Moto Club, pela Série D do Brasileiro. Contra o Papão foram dois jogos no Máximino Porpino este ano, todos pelo Campeonato Paraense e com ambos os duelos acabaram em empate.

Apesar dos bons números do Japiim, o que vem preocupando a torcida é o desempenho da equipe em confrontos decisivos. As partidas perdidas em casa, tanto para o Voltaço, quanto para o Moto, custaram a eliminação do time nas competições nacionais.

Castanhal e Paysandu já se enfrentaram duas vezes no Modelão este ano, com dois empates — Foto: Jorge Luiz Totti/ Ascom Paysandu

*Estagiário, sob supervisão de Bruno Amâncio.

Fonte GE