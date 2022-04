Contrabando é apreendido em Abaetetuba e uma pessoa é presa

Foi apreendida na manhã de ontem (8), a mercadoria, que provavelmente é contrabando proveniente do exterior, pelo núcleo de polícia marítima (NEPOM), da Polícia Federal no Pará. A ação da Polícia que realizou a apreensão, aconteceu na bacia hidrográfica de Abaetetuba, nordeste do Pará, em um barco. Aproximadamente 450 fardos de incensos, com 400 caixas, cada caixa contém 30 unidades.

Uma pessoa foi presa na abordagem, e responderá pelo crime de contrabando, tipificado no Art. 334-A, que condena o ato importar ou exportar mercadoria proibida, com pena prevista de dois a cinco anos de prisão.

Na delegacia da Polícia Federal foram feitos os tramites legais para que ocorra a investigação do caso por parte do Ministério Público. O acusado foi levado ao Istituto Médico Legal (IML), para exame de corpo e delito antes de ser encaminhado ao presídio, onde ficará a disposição da Justiça.

Informações: Polícia Federal

Foto: Divulgação Polícia Federal