Contrariedade partidária

O MDB no Pará, que apoiou a candidatura do prefeito Edmilson Rodrigues no segundo turno, esperava do PSOL, partido de ED, reciprocidade para uma chapa única de esquerda ao governo do Estado. Entretanto, disputas internas na base psolita levaram ao lançamento de um nome para concorrer ao Palácio dos Despachos. O problema é que, no próprio partido, ainda não ficou decidido quais dos nomes será apontado para a missão de enfrentar o candidato emedebista.