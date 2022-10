Contrários

Comenta-se que muitos pastores, dirigentes de templos, teriam sido pressionados por fontes obscuras, a não aceitarem sediar em suas igrejas, o evento em que Dona Michelle Bolsonaro e Damares Alves falaram com as mulheres paraenses sobre a família e sobre o segundo turno. Ao menos duas vezes os coordenadores do evento tiveram de mudar o card até chegar ao endereço definitivo do encontro. No entanto, as fontes obscuras não conseguiram impedir que o evento fosse coberto de grande êxito. Era tanta gente, que milhares ficaram do lado de fora do templo, onde só havia vaga para cerca de 1.200 mulheres sentadas.