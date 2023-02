Contribuinte santareno tem até 31 de março para pagar IPTU com desconto de até 15%

Donos de imóveis, localizados dentro da área urbana, tem até 31 de março para pagar o boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), em cota única, com desconto de 15%. As outras opções de pagamento são: pagamento em cota única, até 28 de abril, com desconto de 10% no valor total de imposto devido; ou ainda de forma parcelada, em 10 vezes, desde que o valor da parcela não seja inferior a 10 Unidades Fiscais do Município de Santarém (UFMS). Vale ressaltar que, ao optar pelo parcelamento, o sistema não permitirá alterações.



“Todo contribuinte que tem seu imóvel cadastrado no município precisa fazer o pagamento do seu imposto. Nós contamos com o apoio do contribuinte, para que entenda seu papel nesse processo de arrecadação do município. Essa é a oportunidade para aproveitar e pagar em dia seu imposto, evitando cobranças de juros, multas e prejuízos financeiros na arrecadação municipal”, explicou a secretária municipal de Finanças, Josilene Pinto.



Ela ressalta que a Prefeitura de Santarém, por meio da Sefin, vem disponibilizando canais de atendimento para a retirada da segunda via dos boletos. Os contribuintes podem imprimir o boleto no site da PMS, pelo portal de serviços

http://portalservicos.santarem.pa.gov.br/01/servlet/ps_iptu; ou ainda solicitar pelos e-mails abaixo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h: cac@santarem.pa.gov.br; dci@santarem.pa.gov.br; procuradoriafiscal@santarem.pa.gov.br. Quem não receber em casa o boleto ou não tiver acesso à internet, poderá solicitar a emissão da 2ª via do boleto na Central de Atendimento ao Contribuinte (CAC), localizada na Avenida Sérgio Henn, nº 829, Bairro Aeroporto Velho, próximo à Prefeitura, de 08h às 13h.



“Pedimos que o contribuinte fique atento e aproveite a oportunidade para pagar seu imposto em dia. Vale ressaltar que o IPTU é um dos principais tributos do município e a sua arrecadação é de extrema importância para realizarmos as políticas públicas. Quanto menor a inadimplência, melhor a garantia de serviços prestados à população”, ressalta Josilene.

O prefeito Nélio Aguiar lembra que o sucesso da política fiscal, implantada pela atual gestão, no início de 2017, precisa do apoio do cidadão. “É uma via de mão dupla. Nossa arrecadação própria depende fundamentalmente do pagamento de impostos e tributos por parte do contribuinte, para que a Prefeitura tenha condições de realizar as obras e serviços que Santarém precisa. O incremento da Receita permitiu que investíssemos mais de R$ 190 milhões em 2022. Vamos continuar neste ano para fazer mais em infraestrutura, saúde, educação, assistência social, entre outras áreas”, argumenta Nélio.



O pagamento do IPTU poderá ser feito em qualquer agência bancária, Correios, casas lotéricas e/ou Internet Banking.

Canais de comunicação da Prefeitura para retirar seu boleto

Portal de serviços

PMS – Portal de Serviços SEFIN

Central de Atendimento ao Contribuinte – CAC

cac@santarem.pa.gov.br / 99206-8077

Divisão de Cadastro Imobiliário – DCI

dci@santarem.pa.gov.br / 99143-9068



Imagem: Divulgação