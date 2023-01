Contribuintes de Belém podem emitir guias de pagamento do IPTU 2023 pela internet

Desde 5 de janeiro de 2023 as guias de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), antigos carnês, já estão disponíveis para emissão dos contribuintes de Belém no site da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), sendo essa a forma mais fácil e recomendada para adquirir o documento para pagamento do imposto junto à Prefeitura de Belém.

A Sefin também está encaminhando as guias reduzidas de pagamento do IPTU para os endereços dos contribuintes pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), até o dia 10 de fevereiro de 2023.



O IPTU é um tributo que existe há mais de cem anos no ordenamento jurídico brasileiro, sendo de amplo conhecimento da maioria da população. A quitação do IPTU 2023 pode ser feita a partir do pagamento em cota única até o dia 10 de fevereiro, garantindo 10% de desconto, ou até 10 de março com desconto de 7%.

Atendimento presencial

Caso o contribuinte prefira, ele pode buscar a emissão das guias de pagamento do IPTU de maneira presencial nos postos de atendimento da Sefin na cidade. Seguem os endereços:

Unidade de Atendimento Belém – Praça das Mercês, Campina;

Unidade de Atendimento Icoaraci – Agência Distrital (Adic), Rua Manoel Barata, Ponta Grossa;

Unidade de Atendimento Mosqueiro – Praça da Vila;

Shopping Pátio Belém – Travessa Padre Eutíquio, 1078 – Batista Campos;

Parque Shopping – Avenida Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde.

A secretaria informa aos contribuintes que se a guia for extraviada, o endereço estiver desatualizado, o imóvel fechado ou desocupado, deve-se emitir a 2ª via do documento no site da Sefin ou se dirigir às unidades de atendimento presencial do órgão.

O pagamento pode ser feito também de forma parcelada em até dez vezes, vencendo a primeira parcela em 10 de fevereiro de 2023. Nessa opção de pagamento, o contribuinte terá que solicitar a guia de pagamento das demais parcelas nas unidades de atendimento presencial da Secretaria de Finanças ou emitir a guia a partir do site da Sefin.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Comus/Juliana Brito