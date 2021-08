Contribuintes municipais poderão tirar dúvidas tributárias por whatsapp

Os contribuintes municipais de Belém têm um novo canal de comunicação para tirar dúvidas tributárias. A Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) começou a disponibilizar três números de Whatsapp para dialogar com o contribuinte.

“É mais uma tentativa de aproximar a Sefin do cidadão. Uma alternativa para tirar dúvidas, para responder ao cidadão como se encaminhar e para onde se encaminhar para resolver os seus problemas com a Secretaria de Finanças”, explica a secretária de Finanças, Káritas Rodrigues.

Os números serão disponibilizados apenas para atendimento via Whatsapp, ou seja, não servem para receber ligações. É uma forma de otimizar o atendimento à população, como garante a coordenadora da Central Fiscal de Atendimento ao Contribuinte (CFAC), Regina Braga.

“Seja na CFAC ou nas outras unidades de atendimento, o atendente não está disponível para atender, exclusivamente ao telefone. Por isso, usando o Whatsapp o contribuinte faz a sua pergunta com a garantia de que ela será respondida”, explica. Ela ressalta, que a central já utiliza esta ferramenta e realiza, em média, 15 atendimentos pelo aplicativo de mensagens.

O funcionário público Walmir Miranda, morador de Capanema, estava em busca de informações sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de uma casa em Belém, que está no nome de seu pai – que faleceu há um ano. A família pretende vender o imóvel, mas antes queria saber se o imposto estava em dia. Ele ligou para o órgão pedindo informações e afirmou que “se soubesse da novidade ia entrar em contato por whatsapp, é mais rápido e prático. Ajuda muito”.

Os contribuintes podem entrar em contato com a Secretaria de Finanças pelos números: (91) 984656793 (Unidade de Icoaraci); (91) 984654563 (Unidade do Pátio Belém); (91) 984661055 (Unidade do Parque Shopping) e pelo número (91) 98465-3680 (CFAC). As mensagens serão respondidas nos horários de atendimento de cada unidade.

Texto: Juliana Brito

Fonte: Agência Belém