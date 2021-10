Controle Universal da Apple não chegará com o macOS Monterey

Há alguns meses, a Apple anunciou o macOS Monterey, o novo sistema operacional para computadores e notebooks da marca. Um dos grandes diferenciais revelados é o Controle Universal, um recurso que permite usar mouse, teclado e caneta em diferentes dispositivos Apple, mas parece que a novidade não chegará no lançamento do sistema.

De acordo com informações publicadas no site da companhia, o Controle Universal deve ser lançado até o final do ano — contudo, a Maçã já confirmou que o macOS Monterey será lançado no próximo dia 25 de outubro.

Para usar a funcionalidade, basta colocar os dispositivos lado a lado e mover o cursor entre elesFonte: Apple

Como funciona

O Controle Universal permitirá que os usuários possam usar o teclado e mouse do Mac no iPad com um simples arrastar das janelas de um para o outro. O recurso não precisará ser ativado, basta colocar os dois dispositivos um ao lado do outro e conectados com a mesma Apple ID.

Foi só recentemente que o recurso chegou na versão beta do sistema operacional, porém, ainda não está funcionando perfeitamente. Ou seja, os próximos meses devem dar tempo suficiente para a Apple ajustar o recurso e lançá-lo até o fim do ano.

Além do macOS Monterey, a Apple lançará em breve a nova linha MacBook, que inclui os novos chips M1 Pro e M1 Max, feitos pela companhia com a arquitetura ARM.

