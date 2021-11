Contundido, Messi não jogará contra o Bordeaux pelo Campeonato Francês

Atacante integra seleção argentina que joga sexta pelas Eliminatórias

Lionel Messi, atacante do Paris Saint-Germain (PSG), não participará do jogo contra o Bordeaux na liga francesa neste sábado (6), mas pode integrar a seleção da Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo neste mês, disse o técnico Mauricio Pochettino nesta sexta-feira (5).

O jogador de 34 anos, que deixou o Barcelona na pré-temporada, ainda se recupera de “dores no joelho e no tendão”, informou o clube. Ele também se ausentou do empate de 2 a 2 com o Leipzig na Liga dos Campeões no meio da semana.

“Amanhã ele não estará disponível para jogar pelo time. Veremos se ele consegue viajar para jogar pelo seu país. Esperamos que ele possa ir e jogar pelo seu país e depois voltar para nós em forma”, disse Pochettino aos repórteres.

A Argentina viaja para enfrentar o Uruguai em 12 de novembro e recebe o Brasil quatro dias depois. Na segunda colocação, os argentinos estão seis pontos atrás dos brasileiros nas eliminatórias sul-americanas.

Messi teve um início frustrante em Paris, só disputando oito jogos em todas as competições.

O PSG lidera a tabela da liga francesa com 31 pontos em 12 jogos, oito a mais do que o segundo colocado Nice.

Por Dhruv Munjal – Bengaluru (Índia)