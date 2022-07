Convenção do PSOL

Somente na quinta-feira, 04, o PSOL, finalmente, vai definir seu candidato ao governo do Estado, em convenção que ainda não tinha, até a terça-feira passada, local e nem horário definidos para acontecer. Disputam a indicação psolista Fernando Carneiro, Silvia Letícia e Nery. O indicado irá concorrer ao cargo de governador com Helder Barbalho, do MDB; Cleber Rabelo, do PSTU, Zequinha Marinho, do PL, entre outros que ainda serão apontados nas convenções que seguirão sendo realizadas até o dia 05 de agosto.