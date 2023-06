Convênio entre Prefeitura e governo federal garante reforma do Ver-o-Peso e a construção do Parque São Joaquim

A Prefeitura de Belém assinou convênio com o governo federal, por meio do Ministério das Cidades, para a construção do Parque Urbano São Joaquim, e aconteceu também a entrega do protocolo de intenção de reforma do Ver-o-Peso. A solenidade, na manhã desse sábado, teve uma testemunha ilustre ao lado do prefeito Edmilson Rodrigues: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A assinatura aconteceu na área do Galpão da Companhia Docas do Pará (CDP) e contou também com a presença de autoridades como o governador do Pará, Helder Barbalho, ministros como Jader Filho, das Cidades, e com personalidades de Belém.

Ambos os empreendimentos são prioritários para a Prefeitura de Belém como preparaçao da cidade para receber a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), evento mundial que terá Belém como sede em 2025. Mais de 50 mil pessoas são esperadas.

“Tenho uma dívida eterna com o presidente, como cidadão de Belém e como prefeito, de ver nossa cidade ganhando a oportunidade de receber a COP e as obras. Portanto, viva Belém”, festejou o prefeito Edmilson Rodrigues, durante a assinatura do convênio entre a Prefeitura e o governo federal.

Parque urbano

O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou a importância do Parque Urbano São Joaquim: “Estou muito honrado de assinar o primeiro convênio do Ministério das Cidades nessa atual gestão na cidade onde eu nasci para fazermos a COP mais bonita de todas”, garantiu o ministro.

Palavra de Lula

Segundo o presidente Lula, a COP será um presente para o Estado do Pará e para a cidade de Belém. “O governo federal não vai medir esforços para que a gente ajude tanto a Prefeitura de Belém quanto o governo do Estado para fazer o melhor aqui”, se comprometeu o presidente.

As obras

O Parque Urbano Igarapé São Joaquim, na bacia do Una, terá área de 6,48 hectares e 4,6 km de extensão. Orçado em R$ 150 milhões. O projeto envolve urbanização, sistema de esgotamento sanitário, drenagem pluvial, abastecimento de água, mobilidade urbana. Pela extensão e localização, a obra dar dar uma nova cara a Belém, com mais beleza e qualidade de vida a todos.

Já a reforma do Complexo do Ver-o-Peso vai contemplar todas as dependências do lugar mais icônico de Belém: estacionamento, feiras, mercados de Carne, de Peixe, Pedra do Peixe, chegando à Feira do Açaí. Um projeto de manutenção e adequação de todo o espaço.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/COMUS