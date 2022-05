Convênio garante verba da SESPA para retorno dos atendimentos do Barco Papa Francisco na região Oeste do Para

O governador Helder Barbalho (MDB) assinou na segunda-feira (16) o convênio com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, que garante a retomada dos atendimentos à população ribeirinha pelo Barco Hospital Papa Francisco. A parceria vai proporcionar atendimento médico e odontológico, além de exames médicos, consultas especializadas, cirurgias eletivas e outros serviços de saúde à região.

No ato da assinatura do termo aditivo do convênio com a SESPA, estiveram presentes, o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, frei Afonso Obici, coordenador geral do Barco Hospital Papa Francisco, Henderson Pinto e o secretário regional de governo, Alexandre Maduro.

Helder Barbalho destacou a importância da unidade fluvial de saúde no reforço das estratégias de saúde à população das regiões do Baixo Amazonas, Calha Norte, Xingu e Tapajós. Segundo ele, o convênio vai garantir o aporte de mais de R$ 400 mil para o custeio das ações do Barco Hospital.

“Esse convênio permitirá o retorno das atividades do Barco Papa Francisco com atendimentos às comunidades ribeirinhas de 17 municípios da região, com a oferta de serviços importantes às populações ribeirinhas, principalmente para quem mora nas localidades mais distantes”, destacou o governador.

A unidade fluvial de saúde possui salas para raio-x, mamógrafo, ecocardiograma, teste ergométrico, sala cirúrgica, laboratório de análises, farmácia, sala de vacinação, consultórios médicos, oftalmológicos, odontológicos e leitos para internação.

Fonte: O Estado Net