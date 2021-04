Convidado indígena ironiza campanha da Globo no Encontro: “Agro é pop”

O ativista Cristian Wariu, do povo indígena xavante, ironizou famosa ação da emissora ao vivo, durante bate-papo com a apresentadora

O programa Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, falou sobre assuntos importantes na manhã desta segunda-feira e celebrou o Dia do Indígena, que é anualmente comemorado no dia 19 de abril.

A atração matinal da emissora carioca conversou com pessoas de várias etnias indígenas e ensinou que o termo "Dia do Índio" não é apropriado. Além disso, Fátima promoveu o especial Falas da Terra, que vai ao ar na noite de hoje.

