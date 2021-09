Convocação deve ter retorno de “ingleses” e dúvidas para Tite

O técnico Tite irá divulgar nesta sexta-feira (24/9) a lista dos jogadores convocados para a próxima rodada tripla da Eliminatórias da Copa do Mundo. Para os jogos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, o treinador brasileiro contará com o retorno dos jogadores que atuam na Inglaterra, mas deve ter uma série de questões para resolver.

Tranquilo na liderança da disputa com 24 pontos somados, o técnico terá alguns desfalques por conta de lesões, suspensão e o desempenho de jogadores em seus clubes e nos últimos compromissos com a Seleção Brasileira para definir os jogadores estarão nos compromissos marcados para os dias 7, 10 e 14 de outubro.

A primeira questão é com relação a Neymar. O camisa 10 tomou um amarelo no último compromisso contra o Peru e está suspenso da partida contra a Venezuela. Tite pode convocar o atacante do Paris Saint-Germain para os compromissos seguintes, diante da Colômbia e do Uruguai, ou pode optar por poupá-lo desta rodada.

Fonte: Metropoles