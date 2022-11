Convocação II

Até o auditor agrário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, desembargador Mairton Marques Carneiro, se destacou até Tomé-Açu, em abril deste ano, para tentar mediar a crise envolvendo indígenas, quilombolas, as empresas produtoras de óleo de palma e os órgãos de segurança pública. Uma comissão foi formada para tentar pacificar os ânimos, entre as partes, no entanto, até o momento, continuam ocorrendo os mesmos tipos de crime.