Convocação I

Passadas as eleições de outubro, órgãos como Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Ministério Público Estadual e Federal começarão a ser pressionados com vistas à apuração de crimes de invasões, furtos, ameaças, destruição de patrimônio particular que teriam sido cometidos por comunidades tradicionais nos municípios de Tomé-Açu, Acará, Concórdia do Pará e Moju. Há quase 700 boletins de ocorrência registrados nas delegacias de Tomé-Açu, Quatro Bocas, Moju e Acará denunciando esses crimes, mas a vítima, empresa produtora de óleo de palma na região, afirma que nenhum procedimento foi feito, até então, para buscar uma solução para os casos.