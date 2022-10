Convocada audiência pública para ouvir a população sobre saneamento em Altamira

O Ministério Público Federal (MPF) convocou audiência pública para ouvir a população sobre a situação do sistema de saneamento de Altamira, no oeste do Pará, região do Xingu. O evento será em 7 de novembro, às 16 horas, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no centro do município.



A audiência pública fará parte de uma inspeção no sistema de saneamento básico da cidade programada pelo MPF para ocorrer de 7 a 11 de novembro. A inspeção também vai contar com reuniões nos bairros e nos reassentamentos urbanos coletivos.



O objetivo dos trabalhos será o de avaliar se a empresa responsável pela usina obedeceu sentença da Justiça Federal que a obrigou a instalar o sistema de saneamento, compromisso assumido pela empresa no licenciamento ambiental da usina.

CAOS SANITÁRIO

Segundo denúncias enviadas ao MPF, o município vive um caos sanitário. Uma quantidade significativa de residências não tem saneamento e depende de poços contaminados.

Além disso, moradores removidos de forma compulsória e alocados em reassentamentos urbanos coletivos convivem cotidianamente com a falta de água. O problema também atinge outros bairros da cidade, registram as denúncias.



Imagem: Arte/MPF