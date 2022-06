Cooperação entre Prefeitura e Fadesp garante realização de processo seletivo para o curso de gastronomia na Uepa

O município de Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo-Tocantins, terá um curso de graduação em gastronomia, ofertado pela Universidade do Estado do Pará – Uepa a partir de 2023. A primeira turma terá 50 vagas com seleção realizada por meio de processo seletivo. A realização do processo seletivo (Prosel 2023) foi pactuada por meio de um termo de Cooperação Técnica assinado entre Prefeitura e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – Fadesp. A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira, 01, pelo prefeito Nélio Aguiar.



“É com muita alegria que vamos receber a implantação do curso de gastronomia, gratuito e com o respaldo da Uepa, uma instituição de ensino superior de ponta e renomada”, declarou o prefeito de Santarém.



Aguiar destacou, ainda, a importância do curso para o setor de turismo. “Certamente, será revolucionário e terá impacto positivo em diversos setores, entre eles o turismo local. A nossa gastronomia é conhecida mundialmente e o conhecimento acadêmico será um tempero a mais para esse grande sucesso, que vai ajudar os empreendedores a potencializarem a geração de emprego e de renda”, argumentou Nélio Aguiar.



A Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) também festejou a implantação do curso no município. O secretário municipal de Turismo, Alaércio Cardoso, reforça que a gastronomia é um forte ingrediente na exploração turística nos dias atuais.



“A gastronomia abre várias portas ao turista que por meio dela tem acesso à cultura, à história de uma comunidade. O momento é histórico para o turismo gastronômico em Santarém, uma luta da gestão municipal junto a Fadesp. Um avanço para comemorarmos”, disse Cardoso.



Imagem: Ascom/PMS