Cooperativa de Crédito realiza eventos gratuitos da Global Money Week

De 20 a 26 deste mês, a Cooperativa de Crédito SICOOB COIMPPA realizará na capital paraense uma série de ações voltadas à educação financeira.



As iniciativas são em comemoração à Global Money Week 2023, que é uma campanha anual global de conscientização sobre a importância de garantir que os jovens estejam financeiramente conscientes e estejam gradualmente adquirindo conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos necessários para tomar decisões financeiras sólidas, alcançar o bem-estar financeiro e a resiliência financeira.



O objetivo principal é capacitar as gerações mais novas a administrar suas finanças de forma consciente, assim como ajudar que crianças e jovens compartilhem seus conhecimentos com suas famílias e respectivas comunidades.

Ao longo de 10 edições, a campanha já atingiu mais de 53 milhões de crianças e adolescentes em 176 países.



Em Belém a ação conta com o apoio da Cooperativa de Crédito Sicoob Coimppa e será realizado em escolas da rede particular e cooperativa educacional, além da parceria com a Cooperativa de Trabalho Arte Feminina Empreendedora – COOSTAFE, formada por mulheres em situação de cárcere.



Um evento on line, com transmissão ao vivo pelo canal no Youtube, será voltado aos(às) cooperados(as) da Cooperativa e aberto ao público, e abordará o tema central da campanha que é “Planeje seu dinheiro, plante seu futuro”.

Público-alvo:

Crianças

Adolescentes

Professores

Cooperados(as) da Cooperativa

Público em geral

O tema da GMW 2023 é: “Planeje seu dinheiro, plante seu futuro”.

Esse tema se concentra na sustentabilidade e na conscientização sobre as implicações do comportamento financeiro individual não apenas no futuro financeiro, mas também no meio ambiente e na sociedade.

Todos os eventos sobre educação financeira e temas afins para crianças e jovens serão gratuitos.

Para mais informações, acesse: https://globalmoneyweek.org/ (site mundial) ; http://gmw.investidor.gov.br/ (site do Brasil). Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail: gmwbrasil@cvm.gov.br.

Segue a programação local do SICOOB COIMPPA:

PROGRAMAÇÃO: PERÍODO DE 20 A 26 DE MARÇO

• Dia 20

– Cooperativa Educacional Invicto – Contação de história “Coleção Financinhas”

Horário: 10h-11h30

Público-alvo: alunos do 1° ao 5º anos

Centro Educacional Rosinha de Saron – Palestra/Debate

Horário: 16h30-18h

Tema: A importância da Educação Financeira nas escolas

Público-alvo: Professores do 1° ao 5° anos

– Cooperativa Educacional Invicto – Contação de história “Coleção Financinhas”

Horário: 14h-15h30

Público-alvo: alunos do 1° ao 5º anos

• Dia 21

Escola Eristã Eduardo Miller – Contação de história “Coleção Financinhas”

Horário: 08h-09h30

Público-alvo: alunos do 1° ao 5º anos

– Centro Educacional Rosinha de Saron – Contação de história “Coleção Financinhas”

Horário: 10h-11h30 / 16h-17h30

Público-alvo: alunos do 1° ao 5º anos

Escola Cristã Eduardo Miller – Palestra/Debate “Planeje seu dinheiro, plante seu futuro” (palestra tema da GMW)

Horário: 14h-15h30

Público-alvo: alunos do 7° ao 9º anos

– Centro Educacional Rosinha de Saron – Contação de história “Coleção Financinhas”

Horário: 16h-17h30

Público-alvo: alunos do 1° ao 5º anos

Dia 23

Coostafe (Cooperativa de Trabalho Arte Feminina Empreendedora) – Cooperativa das mulheres em situação de cárcere – Debate com a Profª Cleo Batista

Tema: Resiliência Financeira

Horário: 09h-10h30

– Live com o Prof° Alexandre Damasceno– moob, com transmissão via youtube

Temática: Planeje seu dinheiro, plante seu futuro. Finanças sustentáveis, conscientização sobre as implicações do comportamento financeiro individual, não apenas no futuro financeiro, mas também no meio ambiente e na sociedade.

Público-alvo: Cooperados e público em geral

Horário: 15h-16h30

DIA 26

publicação do artigo resultante da ação na Coostafe – Linkedin

Tema: Resiliência financeira

Fotos: Divulgação