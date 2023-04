Cooperativa realiza Concurso Cultural nas escolas de Belém

A décima segunda edição do Concurso Cultural nas escolas de Belém já começou. O tema deste ano é “Escola que coopera, faz um futuro melhor”. O objetivo é fomentar a educação cooperativista em instituições dos ensinos fundamentais I e II, envolvendo professores, alunos e a comunidade para que juntos fortaleçam a cultura da cooperação, proporcionando a produção de conhecimentos e debates a respeito da realidade ao redor da escola.

O concurso cultural também visa valorizar os professores enquanto protagonistas da cooperação em meio à comunidade escolar.

Poderão participar estudantes do 3º, 5º, 7º e 9º anos dos Ensinos Fundamentais I e II, regularmente matriculados nas Instituições de Ensino das redes pública, privada e de cooperativas educacionais.

A inscrição é gratuita e deverá ser realizada até o dia 09 de junho de 2023 exclusivamente por meio do endereço eletrônico https://concursocultural.institutosicoob.org.br . Neste mesmo endereço também consta o regulamento do concurso. Os trabalhos inscritos serão submetidos a várias etapas, entre elas, regionais e nacionais.

O concurso cultural é um projeto idealizado pelo Instituto Sicoob e executado pela cooperativa de crédito Sicoob Coimppa e demais cooperativas de crédito do sistema SICOOB.

AS CATEGORIAS PARTICIPANTES SÃO:

Alunos(as) do 3º ano do Ensino Fundamental I: produção de desenho.

Alunos(as) do 5º ano do Ensino Fundamental I: produção de crônica (texto narrativo).

Alunos(as) do 7º ano do Ensino Fundamental II: produção de poema.

Alunos(as) do 9º ano do Ensino Fundamental II: produção de tira em quadrinhos.

PREMIAÇÃO – EDIÇÃO 2023

Premiação Local:

• 12 Alunos premiados (03 em cada categoria de participação)

• Prêmio: Kit Escolar

Premiação Regional:

• 04 Alunos premiados (01 em cada categoria de participação)

• Prêmio: Tablet

• 04 Professores premiados (01 em cada categoria de participação)

• Prêmio: R$ 1.000,00 em pontos Coopera

Premiação Nacional:

• 04 Alunos premiados (01 em cada categoria de participação)

• Prêmio: Notebook

• 04 Professores premiados (01 em cada categoria de participação)

• Prêmio: R$ 3.000,00 em pontos Coopera

• 04 Instituições premiadas (01 em cada categoria de participação)

• Prêmio: Data show + caixa de som

Foto: Destaque