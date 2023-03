Cooperativismo entra na agenda de cursos de qualificação profissional para mulheres, em Mosqueiro

A Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos), segue com agenda de cursos profissionalizantes voltada para o público feminino do distrito. E, na semana alusiva ao Dia Internacional da Mulher, que transcorrerá no próximo dia 8 deste mês, foi aberto o curso de associativismo e cooperativismo, executado pelo Serviço Nacional de Aprendizado Rural (Senar).

A ideia é orientar o grupo sobre educação financeira, administração e expansão de pequenos negócios a partir da junção de talentos, envolvimento da comunidade e familiares, além da força de vontade. Gastronomia, turismo e uso dos produtos da agricultura familiar estão no topo da receita de sucesso, segundo avaliação das mulheres participantes. A programação do curso vai até sexta-feira, 10, no auditório da agência distrital.

Os cursos também funcionam como terapias ocupacionais e trocas de relatos de vida e de muitas parcerias. “Eu adoro os cursos da agência porque além da qualificação, a gente ainda conhece outras pessoas e se fortalece emocionalmente”, disse Janice de Azevedo Reis, 56, moradora do bairro da Vila. “Eu tenho carrinho de lanche, vendo café e tapioca, mas não sei administrar o dinheiro, por isso, estou aqui pra aprender, me qualificar e melhorar meu lado emocional que ficou muito prejudicado quando meu perdi meu emprego formal, mas agora estou confiante”, completou.

As associações e cooperativas de trabalho são tendências no mercado de novas fontes de renda. Em Mosqueiro, a Prefeitura de Belém tem incentivado a criação desses dois segmentos. Por meio do Programa Donas de Si, realizado pelo Banco do Povo, as mulheres mosqueirenses já participaram de cursos de fabricação de doces, processamento de frutas, geleias e, mais recentemente, de jardinagem e paisagismo.

A Agência Distrital também realizou, em janeiro deste ano, o curso de agentes de educação ambiental em parceria com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e uma organização não governamental voltada à coleta de resíduos eletrônicos. “Queremos qualificar as pessoas porque entendemos que só a educação pode mudar a realidade gritante de agressão ao meio ambiente”, disse a agente distrital Vanessa Egla.

Durante o curso foram identificados dezenas de pontos de descarte irregular de lixo, em Mosqueiro. “Precisamos mudar essa prática e só a educação pode conduzir a esse novo processo”

Vidas – Além da qualificação profissional, os cursos são momentos para troca de relatos de vida. Segundo Socorro Pereira, a ocupação do tempo com agenda positiva só colabora com bem-estar das pessoas, especialmente, as pessoas aposentadas. “Eu adoro esses cursos da agência porque me ajudam, ocupam a mente e a gente se sente valorizada”, disse.

A empreendedora Silviane Santos de Souza, 41, moradora do território do Pratiquara, está animada com o curso. Ela tem muitos planos de negócio e de incentivo da família na participação de novos empreendimentos com produtos da agricultura familiar. “Eu sou de Cachoeira do Arari, arquipélago do Marajó, e amo Mosqueiro, amo estar aqui estudando e aprendendo para ajudar na promoção do turismo e economia de Mosqueiro”, completou.

A confeiteira Eliana Ferreira, é natural do município de Altamira, região do Xingu. Ela veio para Mosqueiro com o marido e contou que no início chorava pra voltar pra sua cidade de origem, mas hoje, não quer deixar a ilha. “Eu amo Mosqueiro, não quero sair daqui, me apaixonei e também estou disposta a crescer economicamente”, disse. Para ela, os cursos ofertados pela agência distrital são importantes por vários aspectos, sobretudo, o de qualificação.

Agenda – Os interessados em participar dos cursos realizados pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital, devem procurar nas redes sociais ou vir pessoalmente à sede da Admos, na rua XV de Novembro, 664, Vila. A próxima agenda tem Moda e Reciclagem de tecidos e plásticos, confecções de bolsas artesanais e bijuterias em parceria com o curso de Modas e Reciclagem da Universidade da Amazônia (Unama); Reaproveitamento de alimentos orgânicos e não orgânicos, realizado pela Coordenação das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Belém (Coopisam); Capacitação e Educação Ambiental, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas).

Texto: Selma Amaral

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Banco do povo de Belém