Coordenador do Sintepp é preso suspeito de chefiar bando que assaltou o Banpará. Três bandidos morreram em confronto com a Polícia.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEP, Valdeir Sousa, foi preso em Viseu, ontem, terça-feira, 12, como líder da quadrilha responsável pelo assalto à agência do Banpará no município. Segundo o Comando de Missões Especiais, por volta das 07h de ontem, conforme o planejamento feito na noite anterior, guarnições do BOPE/GPAR se delocaram em direção ao local do confronto que redundou nas mortes de três suspeitos, dando continuidade à busca ao bando que assaltou a agência bancária, fato registrado na última sexta-feira, 08. Os bandidos mortos foram identificados como sendo Francisco Adaylton Moreira Lopes, José Ires de Sousa Bezerra e outro ainda ignorado.

De posse de informações colhidas com colaboradores no local, foram apontados três homens responsáveis por dar apoio ao bando, um deles, o proprietário do barraco onde se escondia a quadrilha.

Deste modo, as informações levaram as equipes a localidade de Manaus, área ribeirinha no rio Gurupi. Em uma casa próximo à margem foram encontrados os bandidos conhecidos por Zaqueu e Anderson, que confessaram a participação no roubo ao banco de Viseu. Com eles foram apreendidas três motos Bros, veículos usados no dia do roubo pelo bando. Segundo informações da polícia, as motos foram dadas aos bandidos como pagamento do apoio ao bando.

De acordo com testemunhas, “Macaco do Sintepp” escondeu o aparelho celular pra não entregar o restante do bando para a polícia.

Valdeir, vulgo Macaco, coordenador do Sintepp-Viseu, foi preso em flagrante em Viseu, suspeito de participação no assalto. Ele seria o mentor de tudo, trilheiro e que recrutou os assaltantes para a ação criminosa.

O CONFRONTO

Ainda segundo a Polícia Civil do Estado do Pará, as investigações ocorrem por meio da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro – DRRBA/DRCO e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais – CORE, juntamente com a Polícia Militar do Pará, através do Batalhão de Operações e Policiais Especiais – BOPE, ROTAM e Guarnições do CPR VII e 19ª CIPM. Foram três dias de diligências ininterruptas na cidade de Viseu, tendo em vista a investigação do bando criminoso que assaltou o Banpará. Deste modo, foram localizados suspeitos de participarem da ação criminosa.

E foi durante a ação que ocorreu a troca de tiros com os criminosos, três dos quais se feriram mortalmente. Ainda foram socorridos, porém, já chegaram sem vida no hospital.

Durante a deflagração da operação foram apreendidos os seguintes objetos: uma espingarda cartucheira Calibre 16, uma espingarda cartucheira Calibre 20, um fuzil ak 47, calibre 762 x 35, três fuzis calibre 556, sendo 02 na plataforma M4, e um na plataforma AR 15; 100 munições de calibre 5.56; 100 munições de calibre .352; três metros de estopim e seis emulsões explosivas de 50 cm; nove carregadores de calibre 556; doze carregadores de Ak 47; dois coletes balísticos; R$ 70.930, oito celulares e roupas e calçados (botas e meias) utilizados na ação criminosa.

As diligências prosseguem no sentido de realizar a captura dos outros indivíduos envolvidos na ação criminosa.

Imagens: Divulgação/Polícia Civil