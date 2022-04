Coordenadoria de Educação do Detran orienta motoristas sobre fatores de risco em Salinas

Os motoristas que chegaram em Salinópolis nesta sexta-feira (15) para curtir o feriado da Semana Santa na praia foram recebidos com orientação sobre risco de acidentes no trânsito. A equipe de servidores da Coordenadoria de Educação de Trânsito do Detran realizou parada educativa no posto de fiscalização do órgão, na PA-124.

Os principais fatores de risco ainda são a alcoolemia, o excesso de velocidade e o uso do cinto de segurança por todos os usuários do veículo. O uso do capacete, a regularização do veículo e o não do celular ao dirigir também estão entre as principais preocupações das equipes Detran. Durante a ação, a condução inadequada de crianças, sem o uso obrigatório do cinto ou fora do dispositivo de segurança (cadeirinha) está entre as principais irregularidades observadas neste primeiro dia de operação.

Outra orientação aos motoristas que estão chegando a Salinas é quanto à preamar, que nesta sexta-feira ocorrerá após às 18h. “A orientação é que os carros sejam retirados da praia com pelo menos duas horas de antecedência para evitar congestionamento ou risco de acidentes na saída da faixa de areia”, diz a gerente de integração do Detran, Celina Koury.

Durante as abordagens, os motoristas recebem material educativo com dicas de como aproveitar o feriado com responsabilidade e segurança no trânsito. A psicóloga, Cintia Garcia chegou hoje a Salinópolis com a família. Após a abordagem do Detran, ela ressaltou a importância de conscientizar os condutores. “A educação para o trânsito previne acidentes, mortes, evita que as pessoas sofram sequelas. Toda cidade tem que ter essa ação tão importante e que precisa ser realmente todos os dias”, ressaltou.

A Operação Semana Santa e Tiradentes da Coordenadoria de Educação acontece ainda nos municípios de Santa Bárbara e Capanema, tendo como foco os fatores de risco. “Serão mais de duas semanas de intensa ação educativa com a meta de zerar acidentes graves nas rodovias onde o Detran está presente”, afirma Celina.

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)

Fonte: Agência Pará/Foto: Asdecom/Detran