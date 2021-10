Coordenarias do MPPA iniciam visitas às Promotorias de Justiça do interior do estado

As coordenadorias do Centro de Apoio Operacional Técnico (CAOTEC), do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO) e do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI) deram início à programação de visitas às sedes do Ministério Público do Estado (MPPA) no interior do Pará. O objetivo da ação é a integração e articulação com as Promotorias de Justiça locais.

Nesta segunda (18) e terça-feira (19), os coordenadores do CAOTEC , Daniela Moura; GAECO, Ana Maria Magalhães; e GSI, Carlos Stilianidi Garcia, visitaram às sedes de Marabá e Parauapebas, que fazem parte da Região Administrativa Sudeste IV. Segundo o MPPA, durante os encontros, foram apresentadas as atividades relacionadas ao CAOTEC, unidade recentemente criada por meio da Resolução n.º 004/2021-CPJ.

Também foram feitas apresentações sobre as atribuições do GAECO e GSI, com a finalidade de atender às demandas dos Órgãos de Execução. O Objetivo é fomentar o fortalecimento do Ministério Público em todo o estado.

