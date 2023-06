COP 30 dará vitrine a Belém e trará soluções de crescimento à Amazônia

Integrante da comitiva presidencial que estará em Belém neste fim de semana, o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, André Corrêa do Lago, recebeu jornalistas no fim da tarde desta sexta-feira, 16 de junho, no Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, para falar sobre a importância de Belém receber a 30ª Conferência das Partes (COP30) na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), em 2025.

Durante o encontro, o embaixador destacou que as discussões preparatórias por parte do governo federal já estão em andamento e também elogiou a proatividade do Governo do Pará neste mesmo sentido. “Os desafios inerentes à realização de um evento dessa magnitude oportunizam realizar nas cidades sede, várias coisas que a população local gostaria que acontecesse. Acho que o governador Helder Barbalho está muito consciente disso e atuante em Brasília (DF) para ter a certeza que a Belém pós-COP 30 seja uma cidade ainda melhor para a sua população”, reconheceu do Lago.

Ele garantiu que o trabalho conjunto entre governos federal e estadual já está muito coordenado. “Helder tem uma consciência muito grande da exposição internacional que vai ter em Belém. Todo o mundo vai estar falando de Belém, serão centenas de jornalistas aqui presentes cobrindo a cidade durante duas semanas, ou seja, vai ser uma oportunidade excepcional para o mundo descobrir a capital paraense sob todos seus aspectos”, reforçou.

Por fim, André do Lago insistiu na realidade de que o mundo inteiro e o Brasil todo está olhando para a Amazônia, e quanto mais se souber, se aprender sobre a Amazônia, mais as soluções e decisões serão as melhores possíveis. “As Nações Unidas simbolizam a democracia mundial, então temos o Brasil, que é uma das maiores democracias do mundo, se abrindo para receber o mundo e discutir abertamente suas complexidades e dificuldades mas também suas oportunidades”, concluiu.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag pArá