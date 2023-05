COP 30: decisão da escolha de Belém para sediar o evento é repercutida na Alepa

A confirmação de Belém como sede da COP 30, a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, foi um dos principais assuntos debatidos no plenário da Assembleia Legislativa do Pará, nesta terça-feira, 30. A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) ressaltou o protagonismo da Amazônia que, apesar de muito falado nas edições anteriores do evento, terá voz e vez pela primeira vez nessa conferência mundial. Inclusive, ela e o deputado estadual Carlos Bordalo (PT) assinam juntos o requerimento já aprovado para uma sessão especial sobre a COP 30, que acontecerá em agosto, em data ainda não definida, na Alepa.

“A maior conferência climática do mundo se instalará em Belém em 2025, torço para que seja um sucesso, para que Belém e o Pará possam se preparar para recebê-la. Queremos nessa conferência discutir o derretimento das camadas polares e, principalmente, o que nos é caro, queremos discutir também da vida das crianças que morrem caindo de palafitas porque não tem saneamento, queremos discutir a saúde de Belém, do Pará e da Amazônia, queremos pautar a Amazônia do centro, nós queremos falar da Amazônia. É muito importante que todo mundo possa falar de Amazônia e de clima, mas queremos ouvir os intelectuais da Amazônia, o povo da Amazônia, aqueles que sofrem com o clima daqui”, destacou Lívia na tribuna da Alepa, nesta terça-feira, 30.

Além disso, Lívia Duarte formalizou durante a sessão um requerimento de aplausos da Alepa para a Prefeitura de Belém pelo fato da cidade ter sido escolhida pela ONU como sede da COP. “A COP 30 terá a participação de vários países e do povo que vive a Amazônia (…) Não há a possibilidade de discutir sobre mudanças climáticas sem falar sobre a Amazônia e sem o protagonismo dos povos amazônidas”, defende Lívia no requerimento.

Ela aponta, ainda, no documento, que “o desenvolvimento regional é pautado historicamente pela “exploração predatória dos recursos da floresta, na escravização das populações amazônidas e na espoliação do modo de vida dos povos dos rios, das florestas e das matas”, que age com violência sobre seus representantes e defensores. “Precisamos discutir o assassinato de Chico Mendes, de Dorothy Stang, de Bruno e Dom, e a recente tentativa de homicídio do cacique Lúcio Tembé, em Tomé-Açu. Há décadas a Amazônia é esse território invadido, violado, explorado, dominado. A diversidade sociocultural e biológica está ameaçada. A retomada do protagonismo do Brasil na agenda climática global tem como elemento central a redução do desmatamento da Amazônia. Já passou da hora da Amazônia estar no centro do debate, por isso é uma escolha acertadíssima dos envolvidos na escolha da cidade de Belém para sediar a COP 30”

EDUCAÇÃO NO CAMPO

Lívia Duarte protocolou hoje o Projeto de Lei de criação do Observatório sobre Educação do Campo no Pará, cujo objetivo será coletar, ordenar e analisar dados sobre a oferta de educação básica e superior às populações do campo, isto é, agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, trabalhadores assalariados rurais, quilombolas, caiçaras, povos indígenas, povos da floresta, caboclos, extrativistas e outros que sobrevivam pelo trabalho no meio rural.

“O Movimento da Educação do Campo completa 25 anos de mobilização e luta em todo território brasileiro pela garantia do Direito dos povos tradicionais e camponeses à Educação Pública, gratuita, diferenciada e ofertada presencialmente em seus territórios”, justifica Lívia na proposição. O movimento luta para assegurar o acesso à escolarização em todos os níveis, inclusive os mais elevados, a graduação e pós-graduação. Entre os anos de 2020 e 2022, várias escolas foram fechadas no Brasil, inclusive no Pará, sendo a maioria no meio rural. A criação do observatório é uma reivindicação do movimento. Um dos desafios é manter ativo o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), que se constitui a partir do envolvimento de governos, universidades e movimentos sociais.

A unidade responsável pelo desenvolvimento deste observatório, poderá criar um canal telefônico ou formulário eletrônico para o recebimento de denúncias que versem sobre casos de violências praticadas ou tentadas contra escolas, educadores, educandas, educandos e demais pessoas envolvidas na temática da educação do campo.

Imagena: AID/Alepa