COP-30 em Belém é destaque em evento do Governo Federal no Dia Mundial do Meio Ambiente

O Governo Federal celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente com uma cerimônia no Palácio do Planalto na tarde desta segunda-feira, 5, onde anunciou diversas medidas para a preservação do biossistema brasileiro e a estruturação de setores que atuam na causa. Entre as ações anunciadas, está a criação de um Conselho Nacional específico para a Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas (COP-30), que será realizada em Belém em novembro de 2025.

Durante o ato, a Prefeitura de Belém foi representada pelo prefeito Edmilson Rodrigues. A cerimônia comemorou o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho. O presidente Lula assinou diversas medidas voltadas para a preservação da biodiversidade brasileira e o clima, como os decretos: reestabelecimento do comitê interministerial sobre mudança de clima; alteração da composição do comitê gestor do fundo nacional sobre o clima, ampliando a sua participação social; atualização do decreto que institui a comissão nacional para redução da emissão de gases do efeito estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal.

COP

A COP-30 foi um dos assuntos principais da solenidade. O presidente do Brasil assinou um decreto que cria um Conselho Nacional que vai atuar até a realização do evento internacional.

Segundo o presidente Lula, a COP-30 será o momento para a Amazônia falar dela no próprio território: “Em 2025, Belém será sede da COP; também em Belém realizaremos, em agosto deste ano, a Cúpula dos Países Amazônicos. A COP-30 será a maior realizada nesse planeta. Quem tomou a decisão de apoiar o Brasil para realizar este evento foi muito inteligente. Em qualquer evento climático que você participe a coisa mais falada é a Amazônia, nada mais justo que fazer na Amazônia para eles verem de verdade o que é ela”, comentou o presidente Lula.

Também participaram da cerimônia o governador do Pará, Helder Barbalho, a ministra de Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, além de representantes da sociedade civil.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação