COP 30

O mundo se volta para Belém do Pará, cidade que vai sediar a próxima edição da Conferência Internacional do Clima, mais conhecida por COP 30 E não poderia ser diferente, afinal, a chamada Cidade das Mangueiras é a Metrópole da Amazônia, portanto, o ambiente certo para se discutir as questões climáticas que preocupam a população do mundo inteiro.