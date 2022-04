Copa da Inglaterra: Chelsea vence Crystal Palace e encara o Liverpool

Com gols de Ruben Loftus-Cheek e Mason Mount no segundo tempo, o Chelsea venceu o Crystal Palace por 2 x 0 pela semifinal da Copa da Inglaterra no estádio de Wembley neste domingo (18), garantindo presença na final da competição contra o Liverpool.

Ex-atleta do Crystal Palace, onde atuou por empréstimo, Loftus-Cheek colocou o Chelsea à frente aos 20 minutos do segundo tempo, depois que um cruzamento de Kai Havertz desviou em direção ao atleta, que chutou em cima do zagueiro Joachim Andersen e a bola acabou no fundo da rede.

Mason Mount marcou o segundo e decisivo gol pouco mais de 10 minutos depois, selando a vitória do Chelsea. Ele recebeu a bola de Timo Werner na entrada da área, tirou o zagueiro com apenas um toque e finalizou sem chances para o goleiro Jack Butland.

O Chelsea de Thomas Tuchel eliminou a equipe do Crystal Palace e agora enfrentará o Liverpool novamente em Wembley, em possível revanche da final da Copa da Liga, perdida nos pênaltis pelo time londrino em fevereiro.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Reuters