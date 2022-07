Copa de Futevôlei acontece na Praia do Tucunaré, em Marabá

Acomtece neste sábado (30) e domingo (31), na Praia do Tucunaré, a 1ª Copa Master de Futevôlei “Pedro Corrêa”, organizada pelo grupo Amigos do Futevôlei Marabá.

Flyer de divulgação do evento informa que a premiação para 1º e 2º lugares é em dinheiro mais troféus. Já o 3º colocado receberá somente troféu. As vagas são limitadas a 16 duplas.

O evento terá início às 8h, na Praia do Tucunaré, no Rio Tocantins, em Marabá. Segundo a organização, todas as vagas já foram preenchidas, e o evento deve ser um sucesso de público.

Fonte: Portal Debate