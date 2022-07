Copa de Verão de futebol de areia no Outeiro encerra com campeões comemorando títulos

Após dois anos sem a possibilidade de disputar a copa de futebol de areia de Outeiro, devido à pandemia de covid-19, os times voltaram à arena para jogar o torneio promovido pela Prefeitura Municipal de Belém (PMB) no bairro da Água Boa, próximo à praia do Amor.

A Copa do Outeiro Verão da Gente 2022 fez parte da programação da Prefeitura nas praias. O evento organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) e a Agência Regional de Outeiro (Arout) terminou na noite de sexta-feira, 29, com as equipes HT Bola Branca vencedora no feminino, e o time Holanda vencedora no masculino, depois de partidas bem disputadas.

Feminino

O torneio contou com 16 equipes masculinas e sete femininas. Após as finais, os campeões e os vices receberam medalhas da Sejel. Os vencedores do torneio ainda levaram para casa o troféu da Copa Verão da Gente 2022.

A primeira disputa da noite foi feminina entre HT Bola Branca e Ratata. A campeãs do HT Bola Branca dedicaram a vitória no torneio às crianças Hagata e Tuty, que são o significado da sigla do time. A proprietária do HT Bola Branca, Val Magno, de 44 anos, fica emocionada ao lembrar dos seus dois filhos que faleceram há aproximadamente dois anos. Os pequenos sempre acompanhavam o time.

“O time foi feito para elas. O nosso sentimento é de satisfação. Nós estamos vindo do luto. Retomamos o time principalmente na Copa Verão, porque o time surgiu para disputar esse campeonato há 13 anos. Fomos as últimas vencedoras de 2019. Nesses anos que a gente participa fomos 12 vezes campeãs da Copa Verão e uma vice. Nós recrutamos meninas, damos oportunidade de visibilidade para elas jogarem”, afirmou.

Uma das atletas vencedoras do HT Bola Branca foi Maiara Alessandra, de 28 anos, auxiliar de serviços gerais de uma loja de departamento de Belém. Ela também lembrou das crianças. “A gente ficou um tempo parada devido ao que aconteceu com o time. Nós perdemos peças importantes que nos abalaram muito. A gente nem pensava mais em voltar com o time. Hoje tivemos uma vitória calada com uma saudade enorme no coração. O time rodava em torno daquelas duas crianças”, relatou.

Para ela, a Copa Verão da Gente 2022 garante uma oportunidade de lazer para os moradores da ilha de Outeiro. “A importância do campeonato é a distração que dá em muitas pessoas, principalmente aqui na ilha. Um evento como esse é bom, dá para ver o tanto de pessoas que vem aqui participar”, complementou.

Masculino

Já na disputa do masculino, a vitória ficou com a equipe Holanda contra o Unidos do Onze. O coordenador do Holanda, o auxiliar de escritório Alex Barconte, de 35 anos, comemorou mais um título para a equipe. “O sentimento é de alegria. Colocamos o time no torneio nas últimas horas. Esse grupo tem uma amizade há bastante tempo. Viemos fortes para conseguir a vitória”, afirmou. A equipe foi fundada há dez anos continua ativa e participando de premiações.

A secretária Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), Carolina Quemel, ressalta que o torneio realizado em parceria com a Administração Regional de Outeiro (Arout) foi um sucesso.

“Este foi um grande Verão ao podermos retomar as atividades tradicionais da Prefeitura Municipal de Belém em Outeiro. Agora com a pandemia controlada pudemos novamente realizar a Copa de Verão da Gente na ilha”, enfatiza.

Organização

Carolina Quemel afirma que é uma grande satisfação os times irem de diferentes bairros, com suas famílias e torcidas para participar. Ela ressalta, que a equipe da Sejel participou de toda a organização, desde o torneio técnico, preparação do regulamento até depois do apito final na entrega das premiações para os vencedores.

“Os servidores sempre estiveram disponíveis para ajudar os times, tirar todas as dúvidas e garantir assistência para as equipes. Neste contato direto a equipe da Sejel pode perceber que os times estavam ávidos por participar novamente deste grande torneio”, informou a secretária.

Comunidade movimentada

“É de suma importância esse momento para os moradores, porque a gente acaba movimentando a comunidade como um todo. Vem o vendedor de cachorro-quente, de pipoca, e as famílias vêm também assistir. Ou seja, dá um outro ar para a ilha”, afirma o agente regional de Outeiro, Maikenn Souza.

Ele complementa, que o retorno da Copa de Verão é importante para aperfeiçoar a união entre as secretarias e trabalhar em prol do cidadão. “A prefeitura de Belém tem feito o seu melhor e só temos a agradecer a comunidade”, declarou.

