Copa do Brasil: Águia, de Marabá, duela contra o Fortaleza, pentacampeão cearense

Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Fortaleza recebe o Águia, de Marabá, nesta terça-feira, 11, no confronto de ida na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília).



O tricolor alencarino vem da conquista do pentacampeonato cearense no último sábado, 08, após o empate de 2 a 2 com o rival Ceará Sporting.



O Fortaleza festejou o título e se recuperou das eliminações na Pré-Libertadores e na Copa do Nordeste. Na Sul-Americana de 2023, estreou com uma vitória de 4 a 0 sobre o Palestino.



Para o duelo com o time paraense, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem praticamente todo elenco, exceção de Pedro Rocha e João Ricardo, em tratamento no departamento médico. O time trabalhou apenas um dia visando a partida de hoje, que terá a transmissão lance a lancedaequipedosTitularesdoEsportedaSuperRádioMarajoaraAM-1.130, emcadeiacomaRedeMarajoaradeComunicação, patrocíniodosempreAvistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.



O destaque do time vem sendo o atacante Juan Martín Lucero, que já marcou 12 gols e deu cinco assistências em 17 aparições.

ÁGUIA

No lado do Águia, a equipe marabaense esteve em campo no sábado, 08, pelo Campeonato Paraense. Venceu o Castanhal por 2 a 1 e abriu vantagem na disputa de quartas de final.

O Azulão tem seis vitórias conquistadas, quatro empates e apenas uma derrota na temporada.

A partida terá transmissão exclusivamente no serviço de streaming Amazon Prime.

Ficha Técnica

Fortaleza – CE x Águia –PA

Local: Arena Castelão

Hora: 21h30

Árbitro: João Vitor Gobi- SP

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luís Moraes (SP)

Fortaleza: Fernando Miguel; Dudu, Benevenuto, Ceballos, Crispim; Zé Welison, Hércules, Pochettino (Zanocelo); Pikachu, Guilherme e Romero.

Tecnico: Juan Pablo Vojvoda.

Águia: Axel Lopes; Bruno Limão, Davi, Betão e Evandro; Castro, Balão Marabá, Danilo e Adauto; Wander e Luam Parede.

Técnico: Mathaus Sodré.

Imagem: Ascom/Águia