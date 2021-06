Copa do Brasil: Flu visita Bragantino em busca de vaga nas oitavas

Bragantino e Fluminense voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (9), pela Copa do Brasil, dessa vez no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O time carioca entra em campo com vantagem, pois venceu o jogo de ida por 2 a 0, no Maracanã. Já a equipe paulista, precisa, no mínimo, devolver o placar para definir a classificação na cobrança de pênaltis.

“A gente espera um adversário forte e que vai buscar tirar esta diferença”, afirmou Roger Machado, técnico do Tricolor carioca, que não perde há quatro partidas.

Nesta noite, o Fluminense não que, nesta noite, não vai poder contar com o ter o zagueiro Nino, convocado para a seleção olímpica brasileira.não poderá contar com o zagueiro Nino, convocado para os últimos dois amistosos da seleção olímpica brasileira. Outro desfalque será o meia Cazares. O equatoriano já vestiu a camisa do Corinthians nesta edição da Copa do Brasil e, pelo regulamento, não pode mais defender nenhum clube.

A esperança Fluminense é de que o atacante Fred, em grande fase, balance as redes. Atual artilheiro da competição, com 34 gols, Fred busca empatar Romário, maior goleador da Copa do Brasil, que marcou marcou 35 vezes.

O Bragantino vem de um empate em 3 a 3 com o Bahia, pela Série A pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Maurício Barbieri tem três titulares no departamento médico, além da ausência do meia Claudinho e do goleiro Cleiton, ambos chamados para a seleção olímpica.

“O Tricolor Carioca é favorito porque vem jogando bem e construiu uma boa vantagem no primeiro duelo. O Bragantino pode reverter a situação, mas o time do Barbieri perde muito com a ausência do Claudinho”, analisa Waldir Luiz, comentarista da Rádio Nacional.

Edição: Cláudia Soares Rodrigues

Fonte: Agência Brasil