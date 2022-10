Copa Kid de Karate movimenta mais de 200 crianças no Clube Albatroz

Neste sábado, 15, acontece a VI edição da Copa Kid de Karate no Clube Albatroz, na Vila Naval do Marex, a partir das 8h. Entrada franca ao público.



A copa é um evento voltado para o atleta masculino e feminino de karate até 13 anos. Vem sendo realizada desde o ano de 2016 sob comando de Adélia Rocha, faixa preta, 3º dan, mas foi interrompida nos últimos dois anos por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19.



Um total de 1.635 atletas de academias de Karate da Região Metropolitana de Belém e de diversos municípios paraenses passou pela copa, nesta sexta-feira, uma referência no karate de base com expansão até por outros Estados. Amapá e Ceará estão com seus representantes na competição.



A equipe da ATAM [Associação Teixeira de Artes Marciais ] participa da copa com 18 atletas. Vai forte em busca das medalhas de ouro.



Os treinos foram realizados nos três polos da região metropolitana, com sede em Benevides” Os atletas se revezavam em treinamentos na filial de Ananindeua e Mosqueiro que está trazendo 17 atletas para competição”, diz Daniel Lobato, presidente.



Ele lembrou que a associação obteve bons resultados na última etapa do campeonato Paraense de Karate no mês passado quando conquistou 7 medalhas de ouro, 16 pratas e 9 bronzes. “Agora a garotada terá pela frente desafio na Copa Kid que será primeira competição para a maioria dos atletas. A copa serve de preparação para a Copa Norte de Karate no mês de novembro na cidade de Cametá”, comentou Lobato.



O dirigente ressalta o trabalho técnico desenvolvido pelos professores Kalel Zavitoski e Ranier Rocha na formação de novos atletas.