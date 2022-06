Copa Master de Remo revive duelo entre os rivais Paysandu e Clube do Remo  

Remadores paraenses da classe máster pleiteavam há tempo uma competição própria, conforme suas respectivas idades. Finalmente, foram atendidos pela Federação Paraense de Remo – Fepar, que programou para domingo (19), a Copa Master de Remo no Complexo Turístico Ver-o-Rio, a partir das 8h.



A copa, com presença dos quatro clubes afiliados- Clube do Remo, Paysandu, Tuna e Associação Guajará, está dividida em duas edições. A segunda está programada para o mês de outubro.

A regata máster será disputada nas classes C (43 anos), D (50 anos), E (55 anos) e F (60 anos). Serão provas de 500m, exceção da prova de 8 Gigantes que terá o percurso de mil metros.



“Sempre queríamos uma competição nossa. Um pleito que foi atendido pelo presidente Caxiado (Luciel). Vamos remar pelo sucesso da copa”, comentou Altair Bezerra, 72 anos, remador da Associação Guajará. Além dele, João Ribeiro (Prontido), do Remo, outro veterano na Baía de Guajará, também marca presença na regata.



São oito provas, entre elas uma feminino na classe C, com a Associação Guajará competindo com dois barcos. Clube do Remo e Paysandu um barco cada.



Apesar de não estar participando do campeonato estadual, contudo, o Clube do Remo participa de sete provas, o Paysandu e a Associação Guajará estão em todos os páreos.



“Vamos competir com toda nossa guarnição máster. Não somos favoritos, porém, o Paysandu entra na baía para ganhar sempre”, destaca Afonso Sarmanho, supervisor náutico bicolor.



O Governo do Estado, Prefeitura e mais empresas privadas estão apoiando a regata máster que ainda conta com a colaboração da Marinha do Brasil.



Imagem: Divulgação