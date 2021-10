Copa Verde: Adversário do Castanhal, São Raimundo-RR tem atacante quarentão no elenco

Stanley está na segunda temporada no clube e já fez gol em cima do Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Mundão e Japiim já se enfrentaram pela Série D e voltam a se encontrar nesta quarta-feira

O Castanhal irá encarar o São Raimundo-RR nesta quarta-feira, dia 20, pelas oitavas de final da Copa Verde. As duas equipes se enfrentaram duas vezes na Série D do Brasileiro deste ano ano, com um empate e uma vitória do Japiim por 2 a 1, em Roraima.

Para a competição regional, o adversário do time aurinegro manteve cerca de 70% do elenco, incluindo um atacante bastante experiente. Com 42 anos, Stanley segue na equipe roraimente. Em sua segunda temporada no clube, ele tem seis gols em 25 partidas.

Entre os fatos marcantes do atacante, estão o gol contra o Cruzeiro pela primeira fase da Copa do Brasil de 2020. Na ocasião, ele fez o segundo do time de Roraima, no empate em 2 a 2, resultado que acabou classificando a Raposa.

Contudo, o São Raimundo-RR vem enfrentando dificuldades financeiras e não pôde manter alguns atletas, como o artilheiro da temporada com 11 gols, o centroavante Eric. O goleiro Marcão, o lateral-direito Carlinhos e o meia Elicley também deixaram o time.

Para suprir as saídas, a diretoria promoveu jogadores das categorias de base e oportunizou minutos para um elenco mais local.

Preparação do São Raimundo-RR para a Copa Verde 2021 — Foto: Helio Garcias/BV Esportes

A partida entre São Raimundo-RR e Castanhal nesta quarta-feira, dia 20, será às 17h, no Estádio Canarinho, em Boa Vista.

Fonte ge.globo.com